Cum ne ajută ciocolata să luptăm cu gripa. Descoperirea care ar putea revoluționa tratamentele antivirale

Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente. O soluție, susțin cercetătorii, ar veni de la o substanță conținută de banala ciocolată.

Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri estimate la 87 de miliarde de dolari anual în servicii medicale şi pierderi în productivitate.

Pandemiile anterioare, precum gripa porcină din 2009, au avut costuri şi mai mari, iar estimările pentru viitoarele pandemii indică un impact financiar care ar putea ajunge la 4,4 trilioane de dolari.

Între timp, focarele de gripă aviară continuă să afecteze grav industriile avicole şi să provoace îngrijorări la nivel mondial cu privire la transmiterea între specii. Un focar recent din Statele Unite a dus la pierderea a 40 de milioane de păsări şi pagube de miliarde de dolari.

Tratamentele existente împotriva gripei devin tot mai puţin eficiente pe măsură ce virusul se adaptează. Majoritatea tratamentelor vizează o proteină virală care suferă mutaţii rapide, ceea ce duce adesea la ineficienţa medicamentelor existente.

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat acum un medicament experimental împotriva gripei, care conţine o substanţă regăsită şi în ciocolată şi care s-a dovedit mai eficient decât tratamentele antigripale existente, potrivit unor cercetări publicate recent în revista PNAS.

Cercetarea, realizată în noua facilitate de biosecuritate de nivel 3, Barry Skolnick, din Israel, a testat combinaţia teobromină şi un compus mai puţin cunoscut numit arainozină, împotriva unei game largi de virusuri gripale. Atât în testele de laborator, cât şi în cele pe animale, tratamentul s-a dovedit mai eficient decât antiviralele existente, cum ar fi oseltamivir (Tamiflu), chiar şi atunci când a fost testat împotriva celor mai periculoase tulpini gripale, rezistente la medicamente, inclusiv gripa aviară şi porcină.

Teobromina este un stimulent care se găseşte în mod natural în planta de cacao, iar denumirea sa provine din limba greacă şi înseamnă „hrana zeilor”.

Combinaţia dintre teobromină şi arainozină, un compus sintetic care împiedică celulele să se repare, vizează proteinele de pe virus care funcţionează drept canale pentru transportul ionilor în şi din celulă.

În lipsa acestor canale funcţionale, virusul nu poate supravieţui.

Medicamentele existente vizează, în general, o proteină virală care suferă mutaţii frecvente, ceea ce face ca tratamentele să îşi piardă eficienţa în timp, au explicat cercetătorii.

„Nu oferim doar un medicament antigripal mai bun, ci propunem o nouă modalitate de a ataca virusurile, care ne-ar putea ajuta să ne pregătim pentru viitoare pandemii”, a declarat coordonatorul studiului, Isaiah Arkin, de la Hebrew University din Ierusalim, citat într-un comunicat.

Întrucât multe virusuri, inclusiv coronavirusurile, depind şi ele de canalele ionice, această abordare ar putea deveni baza unor strategii antivirale viitoare, au adăugat cercetătorii.

Combinaţia a fost descoperită printr-un proces de selecţie dintr-o bibliotecă de compuşi reutilizaţi, mulţi dintre ei iniţial destinaţi altor boli, testaţi pe tulpini de gripă sensibile şi rezistente la medicamente.

Următoarea etapă presupune testarea clinică pe subiecţi umani, însă aceste rezultate preliminare oferă o perspectivă promiţătoare nu doar pentru dezvoltarea unui tratament antigripal mai eficient, ci şi pentru identificarea unor soluţii mai ingenioase în lupta împotriva bolilor virale.

Beneficiile ciocolatei negre

Ciocolata neagră are numeroase beneficii, arată publicația medicală doc.ro, printre care se numără:

- Reducerea riscului de boli cardiovasculare (asta pentru că substanţele active din cacao, mai exact flavonoizii, stimulează arterele să elibereze oxid de azot, compus chimic cu efect relaxant asupra întregului sistem circulator)

- Îmbunătăţirea funcţiilor cognitive (creşte oxigenarea la nivel cerebral şi îmbunătăţeşte circulaţia sângelui spre creier)

- Este un excelent antioxidant (sunt importanţi pentru sistemul nostru imunitar şi pentru lupta acestuia cu toxinele şi cu radicalii liberi)

- Ne face mai fericiţi (produsele ce conţin cacao duc la creşterea serotoninei şi endorfinelor din corpul nostru. Aceşti hormoni reduc stresul, oboseala şi depresia).

