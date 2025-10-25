Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 14:33
586 citiri
Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO
Marcel Ciolacu, premier FOTO Hepta

Marcel Ciolacu, desemnat candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, jurnaliștilor că îl ”onorează candidatura la Buzău” și că s-a săturat de reproșurile care i-au fost adresate de când a plecat din fotoliul de premier al României.

”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să arăt unde se află de fapt neperformanța în acest moment și lipsa de viziune economică, care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. (...) Noi avem o mare problemă la Guvernul României, un deficit de empatie, care dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, susține Marcel Ciolacu.

Acesta a ținut să sublinieze că criticile sunt mereu binevenite și că va colabora ”bine” cu ”orice guvern indiferent de cine este condus” pentru a atrage fonduri pentru județul Buzău.

”Când îți asumi un rol important în statul român, cum e cea de premier, trebuie să îți asumi și criticile. Dar cred că sunteți de acord că acum nu e vorba de reforma statului, ci de concedieri colective. Nu vorbim de burse, avem salarii înghețate, pensii, blocate investițiile. Cineva le analizează, care sunt bune și rele. (...) Văd că e același deficit ca pe timpul meu, nicio îndreptare a deficitului prin acele măsuri. Ceva nu funcționează. Ciolacu nu mai e acolo. Ciolacu a reușit, a avut primul trimestru cu încasări bune, niciodată după Revoluție nu au fost atâtea investiții”, a declarat Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu dezvăluie greșelile care au dus la prăbuşirea PSD. "Am crezut în cuvântul lor"
Sorin Grindeanu dezvăluie greșelile care au dus la prăbuşirea PSD. "Am crezut în cuvântul lor"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce...
Titus Corlăţean, dorit în continuare în conducerea PSD. Grindeanu: "Oferta mea rămâne deschisă"
Titus Corlăţean, dorit în continuare în conducerea PSD. Grindeanu: "Oferta mea rămâne deschisă"
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o...
#Ciolacu, #PSD, #deficit bugetar, #mizeria , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal dupa finala la sol! Internetul a "explodat": "Sabrina Voinea, jefuita din nou!" / "Sabrina a fost furata ca la JO"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
  2. Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO
  3. Grindeanu, primele declarații după ce Ciolacu a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Cred că face un pas important” VIDEO
  4. Marcel Ciolacu, desemnat de PSD Buzău drept candidat la președinția Consiliului Județean Buzău VIDEO
  5. Președintele României de Ziua Armatei, la Iași: ”Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești” VIDEO
  6. Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Marcel Ciolacu: „Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri”
  7. Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”
  8. Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”
  9. Grindeanu, disprețuitor la adresa lui Bolojan: "Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă primul ministru și vine alt liberal, e prea puțin important dacă e Bolojan în funcție"
  10. Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"