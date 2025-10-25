Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO

Marcel Ciolacu, desemnat candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, jurnaliștilor că îl ”onorează candidatura la Buzău” și că s-a săturat de reproșurile care i-au fost adresate de când a plecat din fotoliul de premier al României.

”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să arăt unde se află de fapt neperformanța în acest moment și lipsa de viziune economică, care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. (...) Noi avem o mare problemă la Guvernul României, un deficit de empatie, care dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, susține Marcel Ciolacu.

Acesta a ținut să sublinieze că criticile sunt mereu binevenite și că va colabora ”bine” cu ”orice guvern indiferent de cine este condus” pentru a atrage fonduri pentru județul Buzău.

”Când îți asumi un rol important în statul român, cum e cea de premier, trebuie să îți asumi și criticile. Dar cred că sunteți de acord că acum nu e vorba de reforma statului, ci de concedieri colective. Nu vorbim de burse, avem salarii înghețate, pensii, blocate investițiile. Cineva le analizează, care sunt bune și rele. (...) Văd că e același deficit ca pe timpul meu, nicio îndreptare a deficitului prin acele măsuri. Ceva nu funcționează. Ciolacu nu mai e acolo. Ciolacu a reușit, a avut primul trimestru cu încasări bune, niciodată după Revoluție nu au fost atâtea investiții”, a declarat Marcel Ciolacu.

