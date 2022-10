Ciolacu îi amenință pe liberali: ”Să nu mă facă să îmi pară rău că am votat să intrăm la guvernare”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 28 octombrie, la Buzău, că nu regretă intrarea la guvernare alături de PNL, dar că nu poate accepta atacuri nejustificate la adresa colegilor de partid şi ”înlocuiri pe nedrept”.

"Acest Guvern şi această coaliţie trebuie cel puţin până în anul 2024 să fie funcţionale pe această construcţie politică. Nu există altă construcţie politică. Am văzut oamenii noi de la USR de ce au fost în stare şi au văzut şi românii. Dar asta nu înseamnă că cineva îşi va putea permite să atace vreun coleg de-al nostru, indiferent dacă este sau nu membru al Guvernului, să nu spună adevărul", a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a subliniat, printre altele, că nu doreşte să arunce ţara într-o criză politică ci, dimpotrivă, doreşte să "construiască" alături de premierul Nicolae Ciucă, dar a atenţionat că parteneriatul va lua sfârşit dacă nu va exista respect şi i se vor cere "înlocuiri pe nedrept".

"Sunt unul dintre cei care am riscat foarte mult când am solicitat votul colegilor mei să intrăm la guvernare. Nu îmi pare rău că am făcut acest lucru, fiindcă lucrurile au mers înainte şi am ieşit dintr-o zonă foarte întunecată a României. Să nu mă enerveze să îmi aduc aminte exact de toate cifrele din pandemie şi de dezastrul din pandemie şi până să mai răspundă, întâi să dea explicaţii pentru miliardul ăla furat numai la vaccinuri şi eu încep să fiu mulţumit.

Să nu mă facă să îmi pară rău că v-am rugat să votaţi să intrăm la guvernare, să ne asumăm o asemenea responsabilitate în cea mai mare criză prin care trece România după al Doilea Război Mondial, pentru că o să venim cu toţii şi o să spunem toate adevărurile. Nu vreau nici să intre România într-o zonă de instabilitate politică, nici economică. Dimpotrivă, vreau să construiesc cu Nicolae Ciucă.

Suntem amândoi conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în acest moment, dar vreau ca colegii mei să fie respectaţi şi nu să fie atacaţi pe nedrept. Să nu mi se ceară înlocuiri pe nedrept, fiindcă în acel moment parteneriatul nostru va lua sfârşit", a mai spus Marcel Ciolacu.

