Ciolacu insistă cu ”patriotismul economic” în programul de guvernare: ”Vom reduce gradual impozitarea muncii, vom creşte salariul minim și pensiile”

Marcel Ciolacu, premierul desemnat să formeze Guvernul a prezentat marţi seară priorităţile programului de guvernare. El a spus că vor reduce gradual impozitarea muncii, vor creşte salariul minim, iar la finalul mandatului, orice angajat trebuie să câştige minim 500 de euro net lunar.

Ciolacu a mai anunţat că pensiile vor creşte iar creşterea economică va fi de peste 3% pe an. Acesta mai susține că o prioritate este rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale.

”Am venit în faţa dumneavoastră să vă prezint astăzi nu doar un program de guvernare, ci, mai ales, viziunea pentru naţiune propusă de noi pentru următorul an şi jumătate! Greva din Educaţie, semnalele venite şi din alte zone ale societăţii, reprezintă pentru mine un mesaj clar: românii ne cer o schimbare majoră şi curajoasă de ritm şi de viziune. De aceea, Educaţia trebuie să devină un pilon real de dezvoltare durabilă a societăţii româneşti!”, a declarat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a arătat că ”această guvernare este despre reforme şi economie”.

”Este nevoie de un nou model economic şi social. NU mai putem aştepta ca stimularea producţiei şi a locurilor de muncă să vină doar când decid regulile pieţei. Piaţa ne-a arătat că, în criză, nu produce eficienţă, ci speculă! Nu este de ajuns doar să protejăm categoriilor vulnerabile, ci este nevoie de un program naţional de reducere a polarizării sociale. Trebuie să avem curajul să ne propunem mai mult! Românii vor să vadă mai multă muncă, seriozitate şi coerenţă din partea celor care administrează ţara. Şi, mai ales, să vadă REFORMELE promise şi REZULTATELE concrete! Eu asta vreau să ofer milioanelor de familii din această ţară!”, a anunţat Marcel Ciolacu.

Premierul desemnat a arătat că ”viziunea privind guvernarea iunie 2023 - decembrie 2024 se referă la Dezvoltare pentru Modernizarea României”.

”Trecem de la Stabilizare la Modernizarea economică şi socială a ţării! Prin reformele atât de necesare societăţii şi economiei româneşti! Prin parteneriat cu mediul de afaceri astfel încât aici, în România, să se producă mai mult. Prin investiţii pentru crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bine plătite aici, în ţară. Prin lupta cu preţurile şi sprijinul pentru refacerea puterii de cumpărare a populaţiei”, a arătat el.

Marcel Ciolacu a anunţat că propune un plan cu 5 mari obiective: Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale şi adoptarea noii legi privind salarizarea unitară; Stoparea creşterii preţurilor şi refacerea puterii de cumpărare; Dezvoltarea sistemelor publice de Educaţie şi Sănătate – principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecaţi să se întoarcă în ţară; Patriotism economic - dezvoltare economică prin creşterea producţiei naţionale, atragerea de bani europeni şi alocări bugetare; Crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite.

El a menţionat că au mult de muncă în următorul an şi jumătate.

”Trebuie să avem o creştere economică de peste 3% pe an. Trebuie să ducem inflaţia la sub 8% până la final de an. Şi să reducem dependenţa de import! Pentru a atinge toate aceste obiective, prima noastră luptă va fi cu preţurile şi cu specula. În acest sens, avem pregătit un program îndrăzneţ şi coerent prin care vizăm stoparea creşterii preţurilor la principalele alimente de bază. Planul nostru implică - în ponderi diferite - toţi actorii importanţi, de la producători la distribuitori şi, în final, la marile lanţuri de magazine. Atât producătorul român, cât şi consumatorul final trebuie să aibă garanţia că obţin un preţ decent pentru produse de bună calitate!”, a spus Ciolacu.

El a menţionat că ”o ţintă la fel de importantă este reducerea practicilor speculative”.

”Nu-i vom ierta pe cei care profită de pe urma crizelor pe spatele românilor! Mai mult, singura şansă de a ieşi din criza în care ne aflăm este ca România să se dezvolte prin Patriotism economic! România poate trece de la economia bazată pe consum de bunuri din import la economia bazată pe producţie. Doar aşa vom obţine creştere economică, aici, în România, doar aşa vom crea locuri de muncă şi vom echilibra balanţa comercială.

Împreună cu miniştrii şi echipa economică am elaborat noi scheme de sprijin, astfel încât, în doi ani, să putem aloca în total peste 250 de miliarde de lei, bani cu care stimulăm toate companiile care produc în Romania. Şi mă refer la scheme de ajutor de stat pentru stimularea producţiei şi a exporturilor, investiţii publice şi parteneriate public – privat. Ca să fie clar! Toate companiile care produc aici, în România sunt companii româneşti, indiferent că acţionarii sunt români sau străini. În plus, trebuie să accelerăm absorbţia de fonduri europene, printr-o simplificare a procedurilor, pentru a scurta la maximum termenul de implementare a proiectelor cu finanţare UE şi a ţintelor din PNRR”, a declarat Ciolacu.

”Premierul desemnat a afirmat că au lucrat şi au pregătite noi programe de stimulare a producţiei în industrie, în sectorul materialelor de construcţii şi al industriei alimentare - în special în zona de procesare alimentară.

”Prioritatea noastră este mărirea subvenţiilor acordate producătorilor agricoli şi stimulente financiare pentru înfiinţarea fabricilor de prelucrare şi producţie de alimente, aici, în România. „Cumpără româneşte” trebuie să fie liantul natural care să ne ghideze acţiunile. Vrem să înfiinţăm locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite. Lucrătorii români trebuie determinaţi să rămână în ţară. De aceea, vom reduce gradual impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici şi medii. Astăzi, avem una dintre cele mai mari poveri fiscale din UE la salariile mici – de 2 ori mai mare decât in Germania, de exemplu”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a mai spus că R”omânia se află încă în cercul vicios al salariilor mici şi o treime dintre salariaţii din România primesc acum salariul minim de 3.000 lei brut, adică sub 1.900 de lei net”.

”Pe baza dialogului cu sindicatele şi patronatele, vom creşte salariul minim pentru a reduce numărul salariaţilor cu normă întreagă aflaţi în sărăcie. Toţi cei care muncesc trebuie să aibă asigurat un trai decent! La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câştige minim 500 de euro net lunar, iar câştigul salarial mediu net să ajungă la 1000 de euro. Acest guvern va avea grijă şi de cei care au muncit o viaţă întreagă! Aşa cum am făcut de fiecare dată când ne-am aflat la guvernare, PENSIILE vor creşte! În plus, toţi românii cu venituri mici şi medii, salariaţi sau pensionari, vor fi în continuare sprijiniţi de stat. Toate formele de ajutor - vouchere pentru alimente şi pentru plata facturilor la energie şi gaze vor continua”, a anunţat Ciolacu.

El a mai spus că ”accentul prioritar al politicilor publice va fi pus pe serviciile educaţionale şi de sănătate”.

”În ceea ce priveşte Educaţia, ne-am asumat angajamentul de a creşte accelerat salariile prin noua Lege a salarizării unitare. Şi asta voi face! Pentru a reduce abandonul şcolar şi a oferi şanse egale la educaţie, propunem o serie de soluţii, finanţate de la buget şi din fonduri europene, pentru copiii în nevoie – vouchere pentru o masă caldă pe zi, transport şcolar, îmbrăcăminte, rechizite de 2 ori pe an şi consiliere psihologică. Dar...un trai mai bun nu e posibil însă fără un sistem de sănătate eficient şi funcţional pentru toţi românii. România are încă o problemă majoră în ceea ce priveşte accesul INEGAL la sănătate de calitate. Vrem să modernizăm şi să dotăm cabinetele de medicină de familie din urbanul mic şi rural. În plus, vom echipa unităţi mobile de sănătate, pentru analize şi chiar screening-ul unor boli, şi vom moderniza şi dota peste 70 de ambulatorii publice, marea majoritate în zonele defavorizate”, a spus Ciolacu.

”Ştim ce avem de făcut şi ÎMPREUNĂ vom reuşi. Vorbim despre responsabilitate, încredere şi dialog! Strategia noastră este să acţionăm şi să explicăm fiecare pas pe care îl facem! Credem că aceasta este forma obligatorie de respect faţă de români şi faţă de mandatul pe care l-am primit”, a completat el.

Marcel Ciolacu a menţionat: ”Nu voi conduce guvernul PSD-PNL, ci Guvernul României, iar rolul guvernului este de a se asigura că economia şi societatea funcţionează pentru toată lumea. Că nimeni nu rămâne în urmă! Că nu mai trăim într-o ţară împărţită între speciali şi oameni obişnuiţi! Că tăiem privilegii nemeritate unora pentru ca TOŢI să aibă parte de şanse egale. Aşa văd eu şi sensul respectării PNRR, pentru a aduce miliardele europene de care România are nevoie! Aceasta este viziunea pentru naţiune propusă astăzi românilor!”,