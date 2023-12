Ce le-a promis Marcel Ciolacu celor care conduc sportul românesc

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, joi seara, că împreună cu preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a avut o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu în cadrul căreia acesta i-a asigurat că în situaţia în care sportul rămâne fără bani îl va ajuta prin fondul de rezervă al Guvernului României.

"Împreună cu preşedintele COSR, Mihai Covaliu, am avut o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Acesta a spus foarte clar că nu va finanţa niciodată federaţii separat, ci toţi sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice. Ne-a transmis să nu ne facem probleme, pentru că toată lumea vorbeşte de bugete tăiate şi alte neajunsuri. Premierul ne-a asigurat că pentru echipa României care va merge la Jocurile Olimpice, dacă vom fi în situaţia să nu avem fonduri, ne va ajuta prin fondul de rezervă al Guvernului", a spus Lipă, prezentă la Gala Sportului Dinamovist 2023.

La rândul său, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a menţionat că premierul l-a asigurat de întregul suport pentru finanţarea pregătirilor sportivilor în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.

"Am discutat cu premierul aspecte legate de sport şi despre ce se va întâmpla în 2024. Subiectul a fost centrat pe Jocurile Olimpice de la Paris, dar am intrat şi în problemele care ne interesează, şi anume susţinerea Guvernului, mă refer la finanţare, buget pentru ceea ce înseamnă anul 2024. Prim-ministrul ne-a asigurat de întregul suport al domniei sale personal, dar şi al Guvernului. Am discutat puţin şi de gimnastică, pentru că s-a creat aşa, un curent, care pe de o parte a fost înţeles, pe de altă parte unii oameni se întrebau dacă lotul nu are bani de pregătire. Lucrurile stau puţin altfel, iar premierul ne-a asigurat de întregul suport pentru tot ceea ce înseamnă pregătire olimpică şi finanţare, dar a subliniat în funcţie de performanţa pe care fiecare şi-o propune la Jocurile Olimpice de la Paris. Şi sigur că pe lângă bugetul pe care îl vor primi COSR şi ANS, atunci când va fi nevoie se va implica personal de la cel mai înalt nivel pentru a veni în sprijinul celor care vor să facă performanţă", a spus Covaliu.

Întâlnirea preşedintei ANS, Elisabeta Lipă, şi a preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, cu premierul Marcel Ciolacu vine în contextul în care acesta din urmă s-a arătat îngrijorat de situaţia gimnasticii româneşti după ce în mass-media au apărut informaţii potrivit cărora lotul naţional nu mai are fonduri pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Federaţia Română de Gimnastică a transmis pe 14 noiembrie un comunicat în care îndemna companiile să susţină succesul sportivilor români, prin mecanismul de sponsorizare de 20%. Federaţia menţiona că se află "într-una dintre cele mai dificile situaţii financiare" din istoria sa.

