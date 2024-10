Gafă a premierului Ciolacu la un eveniment important. A confundat numele viitorului președinte al Consiliului European cu cel al unui fotbalist VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a confundat numele politicianului António Costa, viitorul președinte al Consiliului European, cu numele fotbalistului Rui Costa.

Șeful Guvernului României a făcut această confuzie în discursul pe care l-a susținut joi, 3 octombrie 2024, la "RePatriot Summit - Top 100 de români de pretutindeni".

Premierul Ciolacu a avut un discurs pregătit dinainte, pe care ar fi trebuit să-l citească la Summit. Textul scris al discursului a fost postat și pe site-ul Guvernului României. În acest text scris, apare și următorul paragraf:

"În afară că am pierdut plus valoarea României am pierdut și viitorul României, pentru că toți tinerii acum muncesc, se dezvoltă profesional, își întemeiază familii în alte țări. Și un ultim lucru, stăteam de vorbă cu António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, şi Portugalia a trecut printr-un asemenea abandon al țării ca și România, nu de asemenea proporții, dar de proporții considerabile, când a fost o criză economică, însă o să fie viitorul președinte al Consiliului European, şi am întrebat: Antonio, spune-mi şi mie, cum ați rezolvat voi? Și mi-a zis: Marcel, n-am rezolvat. Este de foarte lungă durată, dar până când nu am dezvoltat infrastructură, sistem de sănătate, educație și n-am devenit coerenți în zona politică, nu s-au întors înapoi. Nici acum nu s-au întors în totalitate, dar cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai ca și prim-ministru este să muncești, să ți se întoarcă românii, portughezii, să se întoarcă acasă"

Totuși, în discursul pe care l-a rostit, premierul Ciolacu a susținut inițial că a discutat cu "Rui Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei". Abia în partea finală a mesajului, premierul Ciolacu a pronunțat corect numele lui António Costa.

Discursul rostit de Marcel Ciolacu poate fi urmărit la momentul 14:16.

