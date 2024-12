Drulă, atac violent la Ciolacu. "Nu a înţeles nimic. Guvernarea minciunii continuă"

Pentru deputatul USR Cătălin Drulă "guvernarea minciunii continuă". El i-a transmis premierului Marcel Ciolacu, luni, 23 decembrie, în plenul reunit al Parlamentului, că ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni arată faptul că "nu a înţeles nimic".

"Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, domnule Ciolacu, arată faptul că nu aţi înţeles nimic. Guvernarea minciunii continuă. Guvernul Ciolacu 2 este sub sloganul 'la vremuri noi, tot voi'. Am intrat în aceste discuţii pentru o eventuală guvernare cu două idei clare: adevăr şi reforme. Am găsit exact opusul: ascunderea adevărului şi dorinţa de a continua exact ca până acum. Aţi minţit, aţi minţit privind economia. J.P. Morgan spune într-o notă emisă astăzi (luni - n.r.) că poziţia fiscală a României este printre cele mai rele vreodată într-un an în care nu este recesiune. Dumneavoastră, într-o postare şi într-un rar moment de sinceritate, numiţi situaţia ca gravă. Cine ne-a adus aici, domnule Ciolacu? Cine a guvernat în ultimii trei ani? Cine ne spunea că totul e roz? Cine ne spunea că bugetele sunt realiste? Cine vă spunea aici în fiecare an la buget că cheltuielile sunt subevaluate şi că veniturile sunt supraevaluate", a declarat Cătălin Drulă, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa comună de învestitură a viitorului Guvern.

El a adăugat că votul asupra unui nou guvern ar trebui să fie întotdeauna "un motiv de speranţă, un nou început".

Ads

"Dar, eu vă întreb: ce speranţă să aibă oamenii tot cu Iohannis la Cotroceni, tot cu Ciolacu premier? Acum vreţi să ne mai aduceţi şi fantoma lui Crin Antonescu şi să ni-l băgaţi pe gât. La 35 de la revoluţie rânjeşte din iad Ceauşescu când vede o nouă nomenclatură şi nişte noi securişti care se agaţă cu disperare de putere. Eu am atât să le spun românilor: să nu-şi piardă speranţa şi le promit că vom lupta cu minciuna până la ultima fărâmă de energie. Şi lupta cu minciuna începe cu un vot împotriva acestui guvern", a spus deputatul USR.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit în şedinţă comună, luni, 23 decembrie, pentru dezbaterea şi votul asupra învestirii Guvernului propus de candidatul desemnat la funcţia de prim-ministru - Marcel Ciolacu.

Ads