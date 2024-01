Marcel Ciolacu a fost aseară la cinema cu Sorin Grindeanu. Ce film au văzut cei doi

Marcel Ciolacu și prietenul său Sorin Grindeanu au mers aseară la cinematograf, la premiera filmului Ferrari, cu Adam Driver în rol principal.

Cei doi s-au întâlnit acolo cu Pietro Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, care are o avere estimată la aproximativ 6,5 miliarde de euro.

Piero Ferrari și soția lui, românca Romina Gingașu, au venit în România special pentru acest eveniment. Recent, partenera de viață a miliardarului a oferit câteva detalii despre filmul „Ferarri”.

„Am avut foarte multe întâlniri, noi am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea. Am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion. Pentru asta suntem aici, pentru premiera filmului.

Ideea filmului a venit de la Michael Mann, acum 25 de ani, însă, în final, s-a finalizat în momentul în care a avut un buget impresionant și pe Adam Driver și Penélope Cruz. Filmul este absolut o capodoperă.

În film este vorba despre cel mai greu an din viața lui Enzo Ferrari, an în care au murit 11 persoane în accidentul de la Mille Miglia, an în care s-a descoperit că Pierro există… e un pic de dramă”, a declarat Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, în emisiunea „La Măruță”.

Ads