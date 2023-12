Opinie: Ce caută Ciolacu la Washington?

.com

Premierul pare să fi mers în SUA pentru palmares, fiindcă nici din program, nici din întâlnirile avute nu rezultă vreun acord semnat, o investiție antamată sau o promisiune făcută pentru România din partea americanilor.

În vizitele lor de lucru la Washington, prim-miniștrii români sunt primiți de obicei de vicepreședintele SUA. Ține de protocolul vizitei, iar întâlnirea validează portanța politicianului român. Dintre foștii prim-miniștrii români, doar Viorica Dăncilă n-a fost primită în vizita ei de lucru în capitala americană la biroul vicepreședintelui de la Casa Albă. Marcel Ciolacu este al doilea. Motivul invocat ar fi deplasarea Kamalei Harris la Conferința Națiunilor Unite pe teme climatice din Dubai, dar premierul român își petrece aproape toată săptămâna dincolo de ocean. Echipa lui Ciolacu trebuia să știe complicațiile acestei perioade, mai cu seamă că în jurul lui are cel puțin doi diplomați cu experiență, unși cu toate alifiile. Apoi, primul ministru are acces la rapoartele zilnice ale serviciilor secrete și la analizele acestora pe spațiile de interes ale României. Premierul a forțat o vizită insuficient pregătită și pe urmă, încălcând protocolul, s-a răzbunat pe ambasadorul român la Washington pe care nu l-a mai lăsat să-l însoțească la întâlnirile oficiale.

Primul ministru nu ratează nicio ocazie să demonstreze cât de nepregătit e să reprezinte România în afara țării, de la (ne) respectarea regulilor scrise și nescrise ale unei vizite, până la (in) capacitatea lui de a comunica direct la întâlnirile pe care le are. După Viorica Dăncilă este al doilea premier român care nu vorbește nicio limbă străină. Dincolo de acest obstacol, care-l împiedică să aibă legături directe cu personaje importante din afara lumii lui, Marcel Ciolacu nu are obiective care pot fi atinse în timpul vizitei pe care o face în această săptămână în SUA.

Acum o lună Statele Unite au aprobat vânzarea celor 54 tancuri Abrams pentru România și au anunțat costul total de 2,53 miliarde de dolari, o sumă aproape de două ori și jumătate mai mare decât a aprobat Parlamentul României pentru această achiziție. Bucureștiul speră să aibă și tancurile și cele 32 de avioane de luptă F-35 în valoare de aproape 7 miliarde de dolari la începutul deceniului viitor. Marcel Ciolacu nu a fost însă niciodată un admirator deschis al înarmărilor. Înainte de a prelua funcția de premier, când și-a anunțat programul de guvernare a spus destul de sigur pe el că „oamenii au nevoie de soluţii, de un plan social şi economic articulat, nu de avioane". La întâlnirea cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a promis însă că România își va menține angajamentul de a aloca și în anii care vin 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Apărare. Nu e încă prea clar cum va fi făcut bugetul pe anul viitor în așa fel încât pensionarii să primească până la sfârșitul lui 2024 cu 40% mai mult, iar Apărarea să primească mai mult decât anul acesta. Oricum cumpărăturile comandate de București la Washington trebuie plătite.

Totuși, agenda lui Marcel Ciolacu în Statele Unite nu se axează pe apărare, după cum rezultă din declarațiile făcute, ci mai degrabă pe axa socio-economică București-Washington. Premierul a vorbit la întâlnirea pe care a avut-o cu șeful Departamentului de Stat, Antony Blinken, despre lansarea de noi proiecte comune, astfel încât Parteneriatul Strategic să fie consolidat printr-un Parteneriat Economic aprofundat. Nu e clar cum ar urma să arate un acord de acest fel și ce-ar trebui să facă România pentru a crește investițiile americane, iar premierul nu a detaliat. Oamenii de afaceri americani cer însă de mai multă vreme o justiție mai eficientă și predictibilitatea în ceea ce privește legislația economică: două probleme sensibile inclusiv pentru guvernul condus de Marcel Ciolacu. Investitorii străini sunt nemulțumiți, în general, de modificările frecvente de taxe, impozite și legislație, în vreme ce justiția autohtonă este tot mai puțin dispusă să lupte cu ilegalitățile economice și corupția.

Ridicarea vizelor americane pentru cetățenii români începând cu 2025 este sloganul vizitei lui Marcel Ciolacu în Statele Unite. Premierul a vorbit cu șeful diplomației americane, Blinken, și cu liderul de la Pentagon, Austin, despre importanța strategică a Mării Negre, despre cooperarea militară și mai ales despre necesitatea eforturilor comune pentru a asigura stabilitatea Republicii Moldova. În trecere a fost atins și subiectul colaborării energetice pentru dezvoltarea minireactoarelor nucleare, dar ministrul energiei, Sebastian Burduja, care este liberal, nu face parte din delegație. Marcel Ciolacu s-a înconjurat doar de oameni loiali social-democraților în această vizită, în care se află însă și Luminița Odobescu, ministra de Externe promovată de președinte pe locul PNL, o diplomată de carieră care tatonează o viitoare carieră politică.

Primul-ministru român și-a declarat la Washington susținerea față de Ucraina și a accentuat nevoia de securizarea a regiunii, dar nu a pomenit nimic despre o dorință mai veche a Ministerului Apărării de a avea în țară o bază militară americană permanentă. Nu a atins acest subiect, nu a făcut vreo invitație și nici nu a discutat termenii în care SUA ar fi de acord cu o astfel de idee. O bază permanentă a Statelor Unite pe teritoriul României ar garanta pe termen mediu și lung securitatea țării într-o perioadă care rămâne tulbure între Marea Neagră și Orientul Mijlociu.

Deci, pentru moment, vizita lui Marcel Ciolacu în SUA, înconjurat de miniștrii PSD și oamenii săi de casă are mai mult un caracter electoral și propagandistic, decât unul dedicat interesului național.

