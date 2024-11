Replica lui Marcel Ciolacu pentru Nicolae Ciucă, pe tema caselor de protocol: ”Aduce dezgust pentru români”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, 8 noiembrie, că în vila de protocol în care a locuit a fost cumpărată în ultimii ani doar o centrală termică pentru că cea veche se stricase și a precizat că în această campanie electorală românii și-ar fi dorit discuții despre proiecte și lucruri concrete. Premierul a răspuns, astfel, acuzațiilor lui Nicolae Ciucă potrivit cărora a desecretizat, în scop electoral, doar cheltuielile la un obiectiv RA-APPS, vila care ar urma să fie atribuită președintelui Iohannis la finalizarea mandatului. Ciolacu a adăugat că această dispută ”mai mult aduce dezgust pentru români și aduce absenteism la vot”.

“În vila în care am locuit eu, s-a cumpărat o centrală termică pentru că s-a stricat cea veche. De trei ani și ceva suntem la guvernare, nu s-a cheltuit. Nu îl văd eu pe domnul Cîțu să fi cheltuit el pentru vreo vilă. Vedeți cum pierdem esența? De fapt, în această campanie, cred că și dumneavoastră, și eu, și mai ales românii așteptau să avem discuții despre proiecte, despre viziuni, despre lucruri concrete, de economia reală”, a declarat, vineri, Marcel Ciolacu.

El a adăugat că a fost un întreg scandal și atunci când au fost vândute vile de protocol.

”Au fost decizii când s-au vândut aceste vile. A fost un scandal întreg, cine le-a luat? Le-a luat cumnatul lui Geoană, le-a luat. Deci nici nu știi cum e mai bine să... Eu nu am locuință în București. Ăsta este adevărul, am o singură locuință. Ați văzut că am făcut și partaj benevol din acela, deci am rămas 64 de metri. Mă și întrebau domnule, divorțați? Eu sunt prost să divorțez, că rămân pe drumuri. Și în ăia 64 locuiește fratele meu, care are niște probleme medicale”, a mai transmis liderul PSD.

El a precizat că nu înțelege strategia contracandidaților, cu jigniri și atacuri la persoane și la familie.

”Ar fi cazul să ieșim din această zonă care mai mult aduce dezgust pentru români și aduce absenteism la vot. Nu înțeleg strategia domniilor lor cu aceste jigniri și atacuri la persoane și la familie care nu au adus niciodată voturi. Au adus de fapt... Să știți că nu am fost candidatul toată viața. Și am fost și eu de partea cealaltă a televizorului și aveam același sentiment. Dacă uiți acel sentiment pe care îl aveai când nu erai la televizor, erai în fotoliu și te uitai la televizor, de fapt uiți esența de ce faci politică”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a fost întrebat despre semnătura sa pe hotărârea de Guvern pentru reabilitarea vilei din Aviatorilor, despre care s-a spus că ar urma să fie atribuită președintelui Klaus Iohannis.

”PNL a arătat cu degetul spre mine. Cred că semnătura care contează acolo este a cui? A președintelui PNL, Ciucă. Și am închis, ăsta este răspunsul meu. Care nu a recunoscut că a semnat această hotărâre de guvern, acum două luni, la o televiziune, drept pentru care m-aș opri aici pentru că, exact cum a spus domnul prim-ministru, nu vreau să... Facem cancan. Știți cum e cu hoțul, strigă hoții? Persoana care și-a asumat și-a semnat este Nicolae Ciucă. Dacă vreți și tehnic, cum semnează ministrul de Finanțe, vă spun și altceva ca să învețe PNL-ul cum se face administrație. Patrimoniul public al statului, inventarul acestuia se ține de către Ministerul de Finanțe. Deci, indiferent care ar fi obiectivul unei hotărâri de guvern, cât face parte din domeniul public, semnează ministrul de Finanțe. Dar acolo răspunsul trebuie să-l dea domnul Ciucă”, a declarat Adrian Câciu.

Guvernul a desecretizat, joi, HG prin care s-a dispus reabilitarea vilei RA-APPS din Aviatorilor nr. 86. Documentul a fost adoptat pe vremea când Nicolae Ciucă a fost premier, dar are și semnăturile a doi miniștri PSD.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidențiale, l-a acuzat pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral și folosind instituția în campanie, și îi cere să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și a celorlalți beneficiari din Guvern.

