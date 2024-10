Marcel Ciolacu, pus în încurcătură de eliminarea contrandidatei Diana Șoșoacă: „Mi-a venit mie un decont, total gratuit"

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidat la președinția României, s-a declarat nemulțumit de respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă, deși în acest fel Ciolacu scapă de un adversar.

Ciolacu a declarat că nu se bucură absolut deloc de scoaterea Dianei Şoşoacă din cursa electorală pentru funcţia supremă în stat. Liderul PSD susține că în această cursă electorală Diana Şoşoacă ”nu îl deranja” deloc, iar acum constată că, după decizia privind candidatura ei, ”i-a venit un decont, total gratuit”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, într-o emisiune difuzată luni după-amiază la Pro Tv, pe o scară de la 1 la 10 cât îl bucură faptul că a fost anulată candidatura Dianei Şoşoacă pentru preşedinţia României.

”Mi-a venit totul în cap. Tot decontul a venit la mine, total gratuit. Nu aveam probleme nici cu sondajele, nu aveam probleme nici cu percepţiile, încercam să-mi fac treaba, intrasem în logica mea, dar această decizie, de fapt pe mine, cumva, m-a dus să iau totul de la zero, nu că ar fi o schimbare de fond. Pe mine nu mă deranja Diana Şoşoacă. Mai mult, mi-a venit mie un decont, total gratuit”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a declarat că este ”speriat” de declaraţiile Dianei Şoşoacă. ”După ultimele declaraţii, eu m-am speriat. Eu nu am crezut că un politician, sau nu am crezut că un român, poate să se exprime la modul acesta antisemit, gratuit şi cumva să reîntoarcem toată istoria României şi tot ce, cumva, am vrut să şi uităm, dar să şi depăşim”, a adăugat Ciolacu.

Recent, Diana Şoşoacă l-a omagiat pe Corneliu Zelea Codreanu, fostul şef al Mişcării Legionare.

“Trăiască Legiunea şi Căpitanul, omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum”, a afirmat Şoşoacă după respingerea candidaturii sale în alegerile prezidenţiale.

