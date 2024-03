Cioloș: ”Cu preşedintele Iohannis care vrea şef la NATO, România nu este în stare să cheltuiască pentru apărare nici măcar 2% din PIB”

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloş afirmă, vineri, că România nu este în stare să cheltuiască pentru apărare nici măcar 2% din PIB - pragul la care s-au angajat statele membre NATO, deşi are un preşedintele Iohannis care vrea şef la NATO şi un secretar general adjunct NATO, Geoană, care se vrea la Preşedinţie.

”Cu preşedintele Iohannis care vrea şef la NATO şi un secretar general adjunct NATO, Geoană, care se vrea la Preşedinţie, România nu este în stare să cheltuiască pentru apărare nici măcar 2% din PIB - pragul la care s-au angajat statele membre NATO. În 2023, cheltuielile noastre pentru apărare au fost de doar 1,6% din Produsul Intern Brut, sub pragul minim NATO de 2%, sub ţinta de 2,5% asumată de Iohannis şi sub media de 1,73% a Alianţei”, spune Dacian Cioloş pe Facebook.

”Mai rău, deşi avem un război cumplit la graniţă, în ultimii ani, bugetul pentru apărare al României a scăzut! În condiţiile în care toată Europa caută soluţii pentru a creşte producţia de armament şi de a-şi întări capacitatea de apărare, noi nu suntem în stare să relansăm industria naţională de apărare, cu toate că am avut şi avem un general la vârful statului”, adaugă eurodeputatul.

Potrivit lui Cioloş, ”din cauza incompetenţei politicienilor noştri, România riscă să nu fie un actor credibil când vine vorba de securitatea cetăţenilor europeni şi să fie ignorată în negocierile care se vor purta după alegerile europarlamentare, pentru crearea unei poziţii de Comisar European pentru Apărare şi Securitate”.

”În ciuda tuturor promisiunilor, vedem aici, clar, măsura neputinţei cartelului PSDPNL de a guverna ţara în timp de criză, de a oferi românilor şi europenilor securitatea de care au nevoie. Stabilitatea şi securitatea României nu ne-o oferă PSD şi PNL, ci partenerii noştri din NATO şi UE. Tocmai de aceea avem nevoie de o armată europeană, complementară NATO, de o armată naţională şi de o industrie de apărare naţională robustă, de o politică comună de achiziţii militare, care să garanteze siguranţa tuturor cetăţenilor români”, explică Dacian Cioloş.

