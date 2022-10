Străinii îndrăgostiți de ciorba de burtă în România au învățat rețeta. Cum s-au descurcat la gătit VIDEO

Steve și Ivana, doi turiști din Canada care au marcat deja numeroase călătorii în România, nu s-au îndrăgostit iremediabil doar de țara noastră, ci și de bucătărie. Micii, sarmalele, mămăliga, țuica și palinca, toate se află deja pe lista favoritelor.

Cei doi, de această dată în Cluj-Napoca, se îndreaptă către un restaurant pentru a mânca ciorba preferată a Ivanei, cea de burtă.

”Îmi e poftă de unul dintre preparatele mele preferate din România. Nu orice ciorbă, ci ciorbă de burtă. Până acum, nu am găsit-o decât în România. Nu mai am răbdare”, spune Ivana la începutul videoclipului.

Ivana comandă ciorbă de burtă, iar Steve alege varză a la Cluj. Chiar la masă decid că trebuie să învețe și ei să gătească ciorbă de burtă.

”Știu că ideea de a mânca stomac de vacă nu sună extraordinar, dar dacă veniți în România, trebuie să încercați ciorba asta. O să vă schimbe total ideea”, mai spune Ivana.

Cei doi pleacă direct să facă cumpărăturile necesare pentru a prepara ciorba de burtă. Deși nu a fost întocmai ușor să găsească burtă, până la urmă s-au ales cu un kilogram.

Cu toate ingredientele pregătite, se apucă de treabă. Chiar punctează importanța usturoiului și leușteanului, ca niște profesioniști.

Câteva ore mai târziu, când mâncarea pare a fi gata, vine momentul adevărului, testul gustului.

”A durat mai bine de două ore. Avem pâine, evident, dar nu și ardei iute. Am puține emoții, nu cred că arată cum ar trebui. Ok, e comestibil. Nu prea are gust. Nu e grasă, nu are aceeași aromă ca cea din România”, spune Steve.

Pe de altă parte, Ivana, care a gătit, spune că e chiar bună.

