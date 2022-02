40 de ani de când ciorba rădăuțeană a intrat în meniurile restaurantelor. Cine a inventat rețeta VIDEO

Pe 14 februarie se împlinesc 40 de ani de când renumita ciorbă rădăuțeană a intrat în rețetarul oficial al restaurantelor din Bucovina. Când a fost consemnată, pe 14 februarie 1982, nimeni nu se aștepta la succesul pe care îl are acest fel de mâncare.

Cornelia Dumitrescu, o gospodină din Rădăuți, a făcut acasă ciorba prima dată, la o aniversare în familie, folosind carne de curcan, de la păsările pe care le creștea în gospodărie. A fost apreciată de familie, și a servit-o, apoi, și în restaurantul în care lucra ca bucătar-șef.

“Locuind la curte creșteam păsări și având carne la dispoziție am făcut tot felul de preparate, inclusiv cârnați de curcan. Ciorba de burtă nu-i plăcea nici unuia dintre noi, iar într-o zi soțul, Serafim, m-a întrebat dacă aș putea face din pieptul de curcan o ciorbă ceva mai deosebită... La final de săptămână am făcut ciorba rădăuțeană, am chemat și copiii și le-a plăcut tuturor. El mi-a spus să introduc acest fel de mâncare la restaurant, că o să le placă oamenilor. Și așa am pornit cu ciorba rădăuțeană…”, povestește Cornelia Dumitrescu pentru monitorulsv.ro.

După ce adaptat rețeta și a schimbat materia primă, înlocuind-o cu carne de pui, mai ieftină, a ieșit o delicatesă, devenind cea mai căutată ciorbă din meniurile restaurantelor românești.

“Așa a pornit, de la un client la altul, s-a dus vorba despre ciorba mea și a ajuns să fie servită în toată lumea. Unde sunt români este și ciorba rădăuțeană”, spune Corneli, împliniți de curând, la final de ianuarie.

Ciorba rădăuțeană, pe placul regilor, reginelor și al lui Ceaușescu

Renumele bucatelor preparate de bucătăresele Restaurantului Nordic, din Rădăuți, le-a adus și oaspeți de seamă.

Au fost chemate să gătească și să servească masa pe la mănăstiri (Putna, Sucevița etc.), unor delegații oficiale precum cea din mai 1975, când a avut loc vizita în România a reginei Juliana și a prințului Bernhard – familia regală olandeză, care a vizitat atât Bucovina, cât și Delta Dunării.

Ciorba rădăuțeană i-a fost servită prim-ministrului din Israel, iar lui Ceaușescu i-a plăcut atât de mult că a cerut două porții.

Denumirea de "ciorbă rădăuțeană" a contribuit la faima localității Rădăuț, din nordul Bucovinei.

Cum se prepară ciorba rădăuțeană, în videoclipul de mai jos:

