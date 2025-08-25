La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat

Era februarie 2024 când Noland Arbaugh, primul om care a primit cipul cerebral experimental al companiei Neuralink, a urcat pe scenă într-un scaun rulant, în cadrul unei întâlniri interne a companiei, dezvăluindu-și pentru prima dată identitatea.

Sala, plină de angajați Neuralink, a izbucnit în aplauze. Arbaugh – care și-a dislocat două vertebre într-un accident la înot în 2016 și de atunci și-a pierdut capacitatea de a simți și mișcarea de la umeri în jos – zâmbea larg din scaun, purtând o șapcă roșie Texas A&M. A început să vorbească râzând: „Salut, oameni buni”.

Cu doar o lună înainte de acel moment, Arbaugh suferise o operație la Barrow Neurological Institute din Phoenix, la aproximativ 2 ore și jumătate de casa lui din Yuma. Acolo i s-a implantat cipul experimental la care Neuralink lucrase și pe care îl testase pe animale timp de aproape nouă ani. Sub anestezie, iar în mai puțin de două ore, un robot chirurgical creat de Neuralink i-a introdus cipul și i-a conectat fire subțiri cu peste 1.000 de electrozi la neuroni din creier.

Acum, dispozitivul poate măsura activitatea electrică, procesa semnalele și le poate traduce în comenzi digitale. Mai simplu spus, interfața creier–computer (BCI) îi permite lui Arbaugh să controleze un computer cu puterea minții. Asta înseamnă că poate să joace Mario Kart, să-și controleze televizorul sau să pornească și să oprească purificatorul de aer Dyson, fără să-și miște degetele ori vreo altă parte a corpului. Chiar în prima zi de utilizare, Arbaugh a doborât recordul mondial din 2017 pentru viteză și precizie în controlul cursorului prin BCI. „A fost foarte, foarte ușor de învățat”, spune el într-un interviu.

„Participantul 1”

Când Arbaugh a devenit Participantul 1 – sau „P1”, așa cum îi spun angajații și ceilalți participanți la studiu – s-a alăturat unei liste restrânse de aproximativ 80 de persoane din lume care au primit vreodată un astfel de dispozitiv. Interfețele neuronale sunt studiate de peste 50 de ani, iar companii din SUA și China au desfășurat teste umane limitate încă din 1998.

Implantul Neuralink, însă, este un caz aparte. Dispozitivul are peste 1.000 de electrozi, un număr mult mai mare decât majoritatea implanturilor testate în prezent. Mai mult, Neuralink plasează electrozii direct în cortexul motor – zona creierului care controlează mișcările – o abordare mai invazivă decât cea a competitorilor precum Synchron sau Precision Neuroscience. Cipul este și wireless, spre deosebire de unele dispozitive rivale care necesită cabluri prin craniu pentru transmiterea semnalului.

Arbaugh spune că trebuie să încarce bateria la aproximativ cinci ore, folosind o bobină integrată în șepcile sale. La început nu putea folosi dispozitivul în timp ce se încărca, dar acest lucru a fost îmbunătățit ulterior.

Viața după implant

De când și-a făcut publică identitatea, Arbaugh a devenit un mic personaj public. A fost invitat la podcasturi, jurnaliști i-au bătut la ușă, contul său de pe X a fost spart, iar la un moment dat o echipă SWAT a descins la casa lui, după un apel fals la poliție.

Totuși, viața lui este acum mai plină ca niciodată. „Sunt mereu ocupat. Înainte doar stăteam și mă uitam la pereți. Acum simt că recuperez opt ani de inactivitate”, spune el. Folosește dispozitivul circa 10 ore pe zi, pentru a studia, a citi, a juca jocuri video și chiar pentru a organiza interviuri.

S-a înscris la colegiul comunitar din Arizona, unde urmează cursuri pentru a deveni neurolog, și lucrează să-și lanseze propria afacere, cu conferințe și prezentări publice. „Simt că am din nou potențial. Diferența este că acum am și un drum prin care îl pot valorifica”, mărturisește el.

Curajul de a fi primul

Arbaugh spune că nu a ezitat nicio clipă. A aflat de proiect de la un prieten pasionat de Elon Musk, s-a înscris imediat, iar trei luni mai târziu era programat pentru operație. Neuralink i-a acoperit costurile, deplasările și cheltuielile conexe.

„Am știut că, indiferent dacă funcționează sau nu, experiența mea îi va ajuta pe alții. Chiar dacă ceva mergea prost, tehnologia ar fi avansat datorită acestui pas”, spune el.

Părinților le-a fost mai greu să accepte, mai ales după ce au citit lista lungă de riscuri medicale. Dar i-au susținut decizia. „Nu mai fusesem entuziasmat de nimic de multă vreme, așa că erau doar fericiți să mă vadă motivat.”

Ce urmează pentru Neuralink

În prezent, compania desfășoară studii și în Marea Britanie, Canada și Emiratele Arabe Unite. Următorul pas este proiectul Blindsight, prin care Neuralink vrea să ajute nevăzătorii să-și recapete vederea. Musk a declarat că tehnologia ar putea permite într-o zi controlul unor proteze robotice sau chiar a robotului Optimus.

Există și critici: unii specialiști consideră metoda prea invazivă, iar organizațiile pentru drepturile animalelor acuză testarea pe maimuțe. Neuralink susține că procedează „în cel mai etic mod posibil” și că avansează cu maximă prudență în testele pe oameni, scrie tech.yahoo.com.

„Sunt un tip normal, doar cu un upgrade”

Întrebat dacă se consideră un „cyborg”, Arbaugh râde: „Tehnic, da, pentru că am fost ‘îmbunătățit’ de o mașinărie. Dar eu mă simt în continuare un tip normal. Doar că e amuzant să te gândești așa.”

După un an și jumătate, spune că întreaga experiență i-a schimbat perspectiva: „Am crezut mereu că paralizia va fi rezolvată prin medicamente, operații sau celule stem. Dar acum realizez că tehnologia este viitorul medicinei. Și asta m-a surprins.”

