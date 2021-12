Liderul PNL Bucureşti despre alianţa cu PSD: „Odată ce s-a luat decizia asta, înghit în sec, merg mai departe cu ea”

Preşedintele PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, unul dintre liberalii care s-au opus alianţei cu PSD, susţine că nu dezavuează partidul din care face parte şi că „în acest moment” nu este ”oportun” să apeleze la ceea ce numeşte „opţiunea exit”, el subliniind că plecarea sa din PNL ar însemna şi renunţarea la politică.

„Chiar dacă nu sunt confortabil în continuare cu această decizie, nu pot să-mi dezavuez partidul. Şi, odată ce s-a luat decizia asta, nu am ce să fac, înghit în sec, merg mai departe cu ea. Dacă lucrurile denaturează până acolo unde să apară opţiunea exit, ceea ce nu-mi doresc, o să discutăm atunci”, a afirmat el.

Întrebat duminică, în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, cum se simte în alianţă cu PSD, după ce a ieşit în stradă în anul 2017, pentru a protesta faţă de deciziile luate de guvernul social-democrat, Ciprian Ciucu a răspuns: „ Inconfortabil”.

Întrebat dacă continuă să creadă că alianţa PNL şi PSD este o greşeală, acesta susţine că nu îşi poate „dezavua” partidul.

„Când eşti în politică, te exprimi şi încerci să influenţezi cât de mult decizia, până în momentul în care se ia decizia. Şi, slavă Domnului, am făcut-o, am făcut-o şi în interior, apăsat, la Birourile Politice Naţionale, chiar pe un ton ridicat, am făcut-o şi public. Odată ce decizia este luată, ai doar două opţiuni: ori nu-ţi dezavuezi partidul, şi cu asta mergi mai departe, sau ai opţiunea exit şi din punctul meu de vedere, în acest moment nu cred că este oportun să apelez la opţiunea exit.

Liderul PNL Bucureşti mai spune că plecarea sa din PNL ar reprezenta ieşirea din viaţa politică.

„Dacă plec din PNL, plec din politică. Nu mă apuc acuma să schimb partide. Am început să construiesc ceva - am ce face cu viaţa mea, slavă Domnului, am la ce să mă întorc, am ce face nu e asta o problemă – în acest moment, nu văd să mă duc... Nu cred că dă bine. Şi dacă ar fi să mă duc în politică iarăşi în alt partid, deşi nu-mi doresc chestiunea asta, aş avea o perioadă în care aş fi low profile, adică nu poţi să te duci din prima să schimbi tu lucrurile în alt partid. (...) Eu îmi doresc să fac politică cu PNL, dar pe termen lung şi vreau ca să avem credibilitate, cel puţin pe PNL Bucureşti, astfel încât oamen să ne voteze şi asta este munca mea din PNL în acest moment”, adaugă Ciucu.

