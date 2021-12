Ciprian Ciucu, despre cât că va rezista Guvernul format din PNL, PSD şi UDMR: „Maxim doi ani”

Preşedintele PNL Bucureşti şi primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu este de părere că alianţa de guvernare dintre PNL, PSD şi UDMR va dura „maxim doi ani”. El este de părere că PNL „a pierdut mult” în alianţa cu PSD, el afirmând că acesta este un lucru care „ţine de evidenţă”. Ciucu avansează scenariul în care, cu un an înainte de alegerile din 2024, PSD să renunţe la guvernare, iar PNL să ajungă să facă guvern cu susţinere minoritară în Parlament.

Întrebat duminică, într-o emisiune la Prima Tv, cât crede că va rezista Guvernul format din PNL, PSD şi UDMR, Ciprian Ciucu a răspuns: „maxim doi ani”.

Întrebat pe ce calcule se bazează atunci când face o astfel de estimare, Ciucu răspunde: „Aşa cred eu”.

„Când ai două partide mari, totdeauna în cadrul acestor partide apare opoziţia şi opoziţia din PSD va apărea la Marcel Ciolacu. Şi ce o să-i reproşeze? Că a făcut alianţă cu PNL. E posibil ca şi în PNL să apară opoziţie. Ce o să reproşeze? Despre ce vorbim? Să vedem”, explică liderul PNL Bucureşti.

Întrebat dacă în opinia sa se va ajunge la rotaţia partidelor în fruntea Executivului, Ciucu afirmă că nu are un răspuns, având în vedere ineditul situaţiei.

În ceea ce priveşte atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis favorabilă alianţei cu PSD, după criticile aduse acestui partid în campania electorală, Ciprian Ciucu a afirmat:„ No comment”.

„Nu ştiu de unde. Nu cred că este o apetenţă. Eu am cerut mai multe explicaţii în partid, nu neapărat cu privire la dacă ne-ar fi dus Klaus Iohannis (într-o alianţă cu PSD- n.r), eu am cerut explicaţii cu privire la deciziile pe care le luăm noi împreună, nu îi cer eu socoteală preşedintelui ca să nu se înţeleagă... Dar în fine, aici am ajuns. Au fost foarte multe explicaţii şi unele dintre ele foarte bune”, mai afirmă Ciprian Ciucu.

Preşedintele PNL Bucureşti consideră că PNL „a pierdut mult mai mult” în coaliţia cu PSD.

„Când eşti într-o alianţă în care ai doar premierul şi mai puţine ministere şi mai puţin importante, vorbim lucruri care ţin de evidenţă aici. Evident că a pierdut. Ce rost are să zic ”Nu dom-le”, să mă apuc acuma... Nu mă pricep să fac salturi de-astea, să întorc logica. Nu am acest aparat, ca să-i zic aşa, de contorsionism. Este de la sine evident, na!”, adaugă Ciprian Ciucu.

El susţine că „nu s-a pus problema că ar câştiga PNL”, ci s-a discutat despre nevoia unei stabilităţi politice pentru ţară.

„Eu, de obicei, când aud argumente de genul ăsta, interesul naţional şi aşa, în politică, mă uit de două ori. Dar este un argument. Se pare că existau nişte informaţii despre ce se întâmplă şi se prefigurează a se întâmpla în nod-estul ţării noastre, mă refer la Rusia şi Ucraina, se pare că au fost nişte semnale care veneau din exterior: ”Dom-le găsiţi o formulă rapidă să aveţi stabilitate”, avem nevoie de un partener stabil în zonă, se pare, se pare, se pare... Deci au fost mai multe argumente care au dus la această construcţie, care cel puţin pe unu, doi anide zile se poate dovedi stabilă până la urmă”, mai susţine Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă crede că partidul din care face parte va termina actualul ciclu electoral aflându-se în poziţia de partid aflat la putere, liderul PNL Bucureşti spune că nu poate face predicţii, dar e de părere că „orice e posibil”. El spune că în opinia sa, cel mai probabil scenariu este cel ca PNL să ajungă, cu un an înaintea alegerilor din 2024, să aibă guvern minoritar, după ce PSD ar face un „pas la ofsaid” înaintea alegerilor.