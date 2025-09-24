Ziare.com Fara Filtru: Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Primarul Ciprian Ciucu anunță că începe "să fie ordine" în Cartierul Grozăvești: "Dacă nu iei decizii curajoase la timpul potrivit, după aceea va fi prea târziu"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 19:49
Primarul Ciprian Ciucu - FOTO Hepta

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6 al Capitalei, anunță că în Cartierul Grozăvești a început "să fie ordine".

Primarul Sectorului 6 face acest anunț într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 24 septembrie 2025.

"Să fie ordine! Cartierul Grozăvești, partea cu Economu Cesărescu începe să prindă contur. Am prioritizat oamenii, am pietonalizat, am aerisit, am civilizat o zonă în care era o debandadă de nedescris! Da, îmi place ordinea! Da, reproșurile că trotuarele sunt "prea largi" mă lasă impasibil. Vreau să trăim în orașe cu trotuare largi, în orașe accesibile", subliniază primarul Ciucu.

Ciprian Ciucu precizează că a învățat, în perioada de când este primar de sector, să ia decizii bazate pe principii de urbanism, nu în funcție de "ceea ce vrea fiecare în parte pentru el".

"Am învățat în acești ani să îmi asum transformări de impact bazate pe principii corecte de urbanism și nu ceea ce vrea fiecare în parte pentru el. Am învățat că dacă nu iei decizii curajoase la timpul potrivit, după aceea va fi prea târziu și nu le vei mai lua niciodată", explică primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu transmite acest mesaj în condițiile în care numele său este vehiculat drept cel mai probabil candidat, din partea PNL, la funcția de primar general al Capitalei. Alegerile pentru această funcție ar putea avea loc în luna noiembrie 2025. Postul de primar general a devenit vacant după ce Nicușor Dan a devenit președinte al României.

