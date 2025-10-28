Ciprian Ciucu îi acuză pe primarii generali de până acum. Nu scapă nici Nicușor Dan: "Promisiunile ultimilor primari ai Bucurestiului - Nu s-a realizat aproape nimic"

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat, din partea PNL, la funcția de primar al Capitalei, transmite un mesaj în care îi critică, în egală măsură, pe toți primarii generali de până acum.

Ciucu nu spune explicit niciun nume de primar, ceea ce înseamnă că el îl acuză inclusiv pe Nicușor Dan, care a fost primar general până în anul 2025.

Ciprian Ciucu lansează această critică în contextul în care Nicușor Dan pare să-l susțină, pentru alegerile din 7 decembrie 2025, pe Cătălin Drulă (USR), nu pe Ciprian Ciucu (PNL).

"Dimineață mi-a trimis Dragos Dinca o carte de administrație publică pe care a scris-o împreuna cu mai mulți autori, bine documentată. (evident, voi cita sursa dacă voi folosi ceva de acolo).

Dar până să ajung la conținut m-a izbit preambulul care a sumarizat promisiunile ultimilor primari ai Bucurestiului! Verdictul specialiștilor este frapant (citez):

"Dintre proiectele promise, re-promise, reluate și mult trâmbițate:

• NU s-a redus timpul petrecut în trafic cu 40%, ci a crescut!

• Nu s-a realizat centura verde a Capitalei!

• Nu s-au construit cele 15 mari parcări!

• Nu s-au realizat cei 130 de km de metrou de suprafață!

• Nu s-au modernizat cei 50 de km de linie de tramvai!

• Nu s-au construit școli, grădinițe și creșe noi, se învață în 3 schimburi (erau promise 30 de grănițe și 150 de școli cu program after-school)!

• Nu s-au achiziționat suficiente tramvaie și autobuze!

• Nu s-au realizat sutele km de piste de biciclete!

• Nu s-au atras miliardele de euro din fonduri europene!

• Nu s-a modernizat în ritm alert rețeaua electrică;

• Nu s-au consolidat clădirile cu risc seismic;

• Nu s-a realizat aproape nimic!", a scris Ciucu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 28 octombrie 2025.

