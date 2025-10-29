Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă de urgență propunerea acesteia pentru funcția de vicepremier.

Grindeanu susține că Gheorghiu ar fi anti-americană și că acest lucru trebuie făcut pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii.

„Cum credeți că oamenii vor rămâne impasibili?!”

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer?

Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili?”, a scris miercuri, 29 octombrie, Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul reamintește că și JD Vance l-a criticat pe Donald Trump, înainte de a fi ales în funcția de vicepreședinte al SUA.

„350.000 de oameni au avut încredere în Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu și au dat singuri bani din buzunarul lor pentru construirea spitalului pentru copii.

Înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, domnul JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave. Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece?”, adaugă Ciucu.

„E cod roșu de slugărnicie”

Tot Ciprian Ciucu mai spune că „e cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni”.

„Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor.

A spus asta chiar Departamentul de Stat din primul mandat al președintelui Trump în timpul mandatului Guvernului Grindeanu.

Citez: “Statele Unite sunt profund îngrijorate de măsurile Guvernului României (se referă la Guvernul condus de dvs.) care subminează statul de drept și slăbesc responsabilitatea în cazul infracțiunilor financiare și actelor de corupție””, a mai scris primarul Sectorului 6.

Ce spune Oana Gheorghiu

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a transmis miercuri, 29 octombrie, Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook.

Tot ea a mai spus că „dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

