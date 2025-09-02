"Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6

În cea mai recentă ședință a coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții dure nu doar între șefii de partide, ci și între colegii din același partid.

Conform unor surse citate de site-ul Știri pe surse la data de 1 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, i-ar fi vorbit foarte sever lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care este și prim-vicepreședinte PNL. Primarul Ciucu s-ar fi declarat nemulțumit de reducerile de posturi cerute de premierul Bolojan în administrația publică locală și, în acest context, și-ar fi contrazis șeful de partid. ”Tu să taci!”, i-ar fi replicat Bolojan lui Ciucu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar fi confirmat, parțial, că între Bolojan și Ciucu s-au manifestat diferențe de opinie. „Ieri, în coaliție, domnul primar Ciucu spunea că nu e corect: în Sectorul 6 are servicii care țin de administrația publică prinse în aparatul primarului și trebuie să dea afară mai mulți oameni decât primăriile care au societăți comerciale. Și atunci am cerut să existe o matrice care să se aplice corect, de sus până jos”, a explicat Grindeanu în fața jurnaliștilor.

Drept urmare a deconspirării acestui presupus schimb de replici, primarul Ciucu transmite un mesaj pe Internet în care dezminte așa-zisul scandal.

"În timp ce unii dintre noi nu mai prididim să ne facem mai bine treaba acolo unde ne-au trimis românii, alții au prea mult timp și mintea odihnită și inventează știri pe surse, doar, doar să mai bage zâzanie și neîncredere. Doar nu vă imaginați ca un gentilom precum Ilie Bolojan să mi se adreseze mie în acel fel, sau un cavaler, un om de echipă precum Emil Boc, să îi spună așa ceva lui Ilie Bolojan. Nu credeți știri pe surse! Sunt manipulări grosolane, înainte de toate, noi ne respectăm între noi. Nu mergem la bere împreună și nu ne dăm cu jeturile, dar suntem colegi, oameni cu ceva experiență de viață, iar respectul reciproc este de la sine înțeles", subliniază primarul Ciucu.

