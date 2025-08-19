Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO

Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, că liberalii susțin în unanimitate asumarea de către Guvern a celui de-al doilea pachet de reforme, considerat esențial pentru credibilitatea României în fața Comisiei Europene.

„Evaluatorii de la Comisia Europeană așteaptă să dăm un semnal de încredere. Și nu putem face asta dacă nu ne asumăm ceea ce am convenit în momentul semnării acordului de guvernare la Cotroceni. Noi, liberalii, am votat astăzi în unanimitate să susținem pachetul 2 de măsuri și ca premierul să și-l asume”, a spus Ciucu.

Edilul a precizat că adoptarea pachetului ar putea avea loc săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, miercuri sau joi. În prezent există un „boicot” din partea PSD. Social-democrații contestă două măsuri fiscale din document: taxa pe multinaționale și plafonul de 8.000 de lei pentru capitalul social, propus de fostul ministru Alexandru Nazare.

Ciucu a criticat tergiversările din coaliție, amintind că primul pachet de reforme a trecut rapid, chiar dacă a impus măsuri dure populației, în timp ce pachetul 2, care vizează responsabilizarea administrației și reducerea privilegiilor, întâmpină rezistență. „Ceea ce văd este că apar tot felul de condiții și întârzieri. Mă aștept ca toate partidele care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a spus liderul PNL.

Întrebat despre tensiunile din coaliție și despre faptul că PSD refuză participarea la ședințele comune, Ciucu a transmis un apel la dialog: „O coaliție funcționează dacă oamenii stau la aceeași masă. Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziție în care vrem să ne comportăm maturi și vrem să dăm cât mai puține prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În același timp suntem foarte atenți la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relația cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie de această reformă.”

În ceea ce privește riscul unei moțiuni de cenzură, vicepreședintele PNL a spus că liberalii nu au emoții și că premierul va merge înainte cu asumarea răspunderii. „România nu mai poate întârzia. Nimeni nu-și dorește aceste reforme, dar sunt necesare. Cu cât perioada de tranziție va fi mai scurtă, cu atât putem vorbi despre relansare economică și să punem România pe niște baze solide”, a explicat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a atras atenția și asupra situației bugetare: „România se împrumută cu 55 de miliarde de lei pe an. Asta înseamnă că din fiecare leu cheltuit, unul vine din împrumuturi. Situația este precară și tocmai de aceea avem nevoie de aceste reforme.”

În final, întrebat despre finanțarea investițiilor publice, liderul PNL a spus tranșant: „Acești bani nu există. Orice s-ar spune, nu avem de unde continua anumite tipuri de investiții fără să rezolvăm problema bugetului.”

