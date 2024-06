Ciprian Ciucu, primarul de la Setorul 6, îl vede pe Nicolae Ciucă la Cotroceni: ”E un om bun, un om bine-intenţionat. Nu e un ticălos”

Primarul Sectorului 6, reconfirmat în funcție după alegerile din 9 iunie, susţine că liderul PNL Nicolae Ciucă are ”profilul moral” pentru a fi un preşedinte de ţară ”bun şi corect”.

Liberalul Ciprian Ciucu este de părere şansele lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale au crescut după ce USR, partidul care concurează PNL în rândul electoratului de dreapta, a scos doar 8% la alegerile europarlamentare. ”Eu de acolo vedeam principala problemă pentru noi. În acest moment, eu cred că Nicolae Ciucă are şanse la modul serios. E un om bun, un om bine-intenţionat. Nu e un ticălos Nicolae Ciucă, cum îl portretizează unii”, a susţinut Ciucu.

Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă Nicolae Ciucă va fi candidatul PNL la prezidenţiale.

”Da, mă aştept să fie. E preşedintele partidului, a scos un rezultat bun, inclusiv peste aşteptările domniei sale. Acum ce faci, vii cu alt candidat, îl scoţi din pălărie? De ce să nu fie domnul Ciucă?”, s-a întrebat, retoric, Ciprian Ciucu.

Primarul PNL a vorbit despre şansele lui Nicolae Ciucă de a câştiga alegerile prezidenţiale.

”În contextul în care USR e în această vrie şi criză de leadership… Eu de acolo vedeam principala problemă pentru noi. În acest moment, eu cred că Nicolae Ciucă are şanse la modul serios. Văd o finală Ciucă versus oricine. PNL trebuie să dea preşedintele. Să ştiţi că n-am avut întotdeauna o relaţie foarte bună cu domnul Ciucă, dar am îmbunătăţit-o pe parcurs, am început să ne cunoaştem. Nicolae Ciucă, aşa cum l-am cunoscut eu, e un om bun, un om bine-intenţionat. Nu e un ticălos Nicolae Ciucă, cum îl portretizează unii. El nu cere decât să facem treabă, să respectăm legea, niciodată nu a zis nimic altceva. Cred că are profilul moral pentru a fi un preşedinte corect şi bun”, l-a caracterizat Ciprian Ciucu pe şeful său de partid, Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL, Niciae Ciucă, a anunţat, vineri, că liderii filialelor judeţene au participat la analiza rezultatelor alegerilor, cifre care ”reconfirmă PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România”. La finalul unei şedinţe care a durat peste şase ore, liberalii au stabilit că vor avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

Întrebat dacă îi pare rău pentru Cătălin Drulă: Da! Doar să spui că ceilalţi sunt răi, răi, răi nu mai ţine. A mers la Traian Băsescu. A fost o mare greşeală ieşirea de la guvernare / Ce spune despre candidatura Elenei Lasconi la prezidenţiale

„Da. I-am şi zis, modul ăsta de a face politică, în care după atâţia ani de zile - totuşi de 12 ani e această mişcare care s-a transformat în partid - doar să spui că ceilalţi sunt răi, repeţi că sunt răi, răi, răi, pleci de la guvernare, nu-ţi asumi mai mult, doar blochezi şi critici, uşor isteric şi ca abordare, şi ca tip de limbaj folosit, cred că nu mai ţine. A mers la Traian Băsescu acum mult timp, dar a rămâne blocat în aceeaşi paradigmă, fără să poţi livra… Eu, dacă eram în locul USR când au plecat de la guvernare, pe motivul Anghel Saligny, mă duceam şi negociam. ”Câţi primari aveţi, băi, liberalilor? 1.000. Eu am 7 importanţi…Dublu fondurile pentru un primar USR faţă de cei 1.000 ai voştri”. Era mult mai pragmatic, asta vreau să zic. Şi îl ajutam şi pe Colliban, şi pe Viziteu (primarii din Braşov şi Bacău - n.r.). Cred că a fost o mare greşeală ieşirea de la guvernare. Nu poţi să te cerţi cu toţi. Putea să-şi aleagă: ori dau în PSD, şi mă aliez după aceea cu PNL, ori dau în PNL şi mă asociez apoi cu PSD”, a spus Ciprian Ciucu la Prima TV.

Ciprian Ciucu a fost întrebat pe cine ar alege între Clotilde Armand şi Elena Lasconi. ”Elena Lasconi”, a răspuns Ciucu.

De asemenea, întrebat dacă o vede pe Elena Lasconi în rolul de candidat la prezidenţiale, Ciucu a răspuns: ”Da. Ar fi şi frumos să avem o candidată de această dată”.

Liderul USR Cătălin Drulă a anunţat luni că va renunţa la funcţia de preşedinte al partidului, pe care o deţine de aproape doi ani, afirmând că rezultatul alegerilor a fost sub aşteptări şi că şi-l asumă.

Alianţa PSD-PNL a obţinut 48.56% dintre mandatele de parlamentari europeni, urmată de AUR - 14.93%, Alianţa Dreapta Unită - 8.70%, UDMR - 6.48%, potrivit rezultatelor provizorii transmise, joi, de Biroul Electoral Central.

