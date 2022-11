Ciprian Ciucu, săgeți către Nicușor Dan: ”Nu va avea la nesfârşit un cec în alb. Va veni un moment în care îi vom face o evaluare”

Liderul PNL Bucureşti, edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că liberalii au asigurat sprijinul politic pentru Nicuşor Dan, deşi edilul s-a poziţionat vădit împotriva sa. Acesta a adăugat că primarul general nu va avea „la nesfârşit un cec în alb” şi că va veni un moment, după ce trece iarna, când PNL va face o evaluarea în acest sens.

„Vom evalua şi cum se raportează la PNL, pentru că noi am fost un partener de bună credinţă. În campania noastră internă, domnia sa s-a poziţionat vădit împotriva mea, dar am considerat că trebuie continuăm să îi asigurăm sprijinul. Dar PNL Bucureşti nu a primit aceeaşi consideraţia din partea domniei sale. Nu a fost suficient de atent să nu blocheze anumite proiecte pe care de exemplu primăria sectorului 6 le are.

Domnul Nicuşor Dan colaborează foarte mult cu o formaţiune mică politică care s-a desprins din PNL, mai mult decât cu PNL. Sunt multe angajări în Primăria Bucureşti care sunt din acea zonă. Este o evidenţă. Cele două criterii de evaluarea sunt cum performează, în al doilea rând onestitatea faţă de partidul care îi asigură majoritatea. Vom face o evaluare după ce trece iarna. (...) Nu am anunţat că i-am retras sprijinul. În acest moment, PNL îi asigură majoritatea în Consiliul Municipal. Asta nu înseamnă că domnul Nicuşor Dan va avea la nesfârşit un cec în alb. Va veni un moment în care îi vom face o evaluare”, a afirmat Ciprian Ciucu, luni la Digi 24.

Primarul Sectorului 6 a mai spus că „retragerea sprijinului unui primar nu înseamnă că pleacă acasă”.

„Retragerea sprijinului înseamnă că omul va fi forţat să îşi facă majorităţi conjuncturale, va negocia cu fiecare formaţiune în parte, ceea ce evident va fi mult mai greu”, a explicat Ciucu.

Întrebat dacă Nicuşor Dan va mai fi susţinut de PNL pentru un al doilea mandat la conducerea PMB, preşedintele PNL Bucureşti a răspuns: „Dacă zic acum că nu, nu este corect faţă de el”.

„Dacă spun că îi retragem sprijinul, îi torn plumb în ghete. Vine o iarnă grea, are multe de făcut, şi eu încerc să ţin acest oraş pe linia de plutire. Vă daţi seama ce înseamnă un primar fără sprijin? Vreau să ajute o atitudine corectă, matură a PNL Bucureşti. Dacă se va umple paharul, sau vom considera că trebuie să îl tratăm altfel, acest lucru se va întâmplă după ce va trece această perioadă grea de iarnă”, a completat Ciucu.

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a anunţat, miercurea trecută, că ar mai vrea o candidatură la conducerea PMB, în anul 2024, însă a adăugat că mai este un an şi jumătate până atunci, timp în care vrea să administreze Bucureştiului pentru a rezolva problemele mari ale oraşului. Chestionat dacă liderul PNL Nicolae Ciucă va sprijini o candidatură a sa la Primăria Capitalei, Dan a răspuns: „Eu sunt convins că PNL va lua cea mai bună decizie pentru el şi cred că există o datorie pentru publicul de dreapta să nu lăsăm Capitala pe mâna PSD”.

