Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat vineri, 28 ianuarie, la criticile primite de cetățeni din cauza problemelor legate de termoficare.

Într-unul dintre mesajele critice, un cetățean a reclamat că, de o săptămână, mai multe blocuri nu au apă caldă și căldură. Acesta i-a amintit că, atunci când ocupa funcția de consilier general, le recomanda oamenilor să dea în judecată RADET.

În replică, edilul a detaliat pașii pe care i-a făcut pentru rezolvarea problemei, subliniind că ”primăria de Sector nu are atribuții în termoficare sau măcar un angajat în acest domeniu”.

Ciprian Ciucu mai spune că pentru soluționarea problemei sunt necesare sume uriașe de bani și că preferă să nu facă promisiuni decât atunci când are siguranța că le va putea îndeplini.

”Criticilor mei

Omul pe fond are dreptate, e treaba mea sa vă țin informați. Mai jos, răspunsul pe care l-a primit:

Bună seara! În luna septembrie a anului trecut am cerut conducerii Termoenergetica să facă doua studii de fezabilitate - condiție legală esențială - pentru două magistrale pe care, dacă le-am repara, am rezolva din probleme. Pe baza lor aflam ce trebuie făcut și cât ne costă. La sfârșitul anului am primit cele două studii. Le-am cerut, tocmai pentru a ajuta PMB să rezolve problemele din Sectorul 6, cu toate că, așa cum știe toată lumea cât de cât informată, primaria de Sector nu are atribuții în termoficare sau măcar un angajat în acest domeniu. Chiar ieri am trecut prin Consiliul Local un proiect prin care sa ne putem asocia cu PMB pentru cele doua proiecte. Costul reieșit din prima versiune a Studiilor este uriaș, de cca 15 milioane de euro. Marți ma întâlnesc cu Termoenergetica și cu direcția de investiții din PMB pentru a cauta o alta soluție tehnica, mai simpla. Ideea este ca o parte din bani sa vină se la PMB, o parte din bugetul Sectorului 6. Este pentru prima dată când un primar de Sector se implica direct în acest domeniu și cauta soluții. Cu plăcere! Nu fug de cel mai greu subiect, chiar daca nu am atribuții legale, din contra, creez cadrul ca să ma ocup și de această problemă.

Ads

Dacă nu comunic pe o temă permanent, sau nu ajunge informația la dvs., este pentru ca îmi vine greu sa vin cu promisiuni atâta timp cât exista foarte multe variabile care nu țin de mine. Prefer sa fac, sa imping și să vorbesc când lucrurile prind contur”, a scris liderul PNL București.

Ads