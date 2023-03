Ciucu, comentariu deplasat privind construirea spitalului ”Dăruiește Viață”: ”Când compari un Logan cu un Ferrari”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anunțat că va construi în sector un nou spital, cu o investiție de 160 de milioane de euro. Totuși, a simțit nevoia să facă un comentariu deplasat, astfel că a adus în discuție spitalul de oncologie pediatrică ridicat de ”Dăruiește Viață” din donații.

Mai exact, Ciucu a asemuit spitalul pe care ar urma să îl ridice din fonduri publice cu un Ferrari, insinuând că spitalul ”Dăruiești Viață” ar fi la nivelul unui Logan, prin comparație.

”Pentru că va fi un spital modern, cu tehnologie de ultima oră. Când compari un Logan cu un Ferrari, nu îl compari la kilogram. Am refăcut studiul de fezabilitate la cererea și cu indrumarea BDCE!”, a spus Ciucu.

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele ”Dăruiește Viață”, i-au răspuns lui Ciucu, explicând că spitalul pe care au reușit să îl ridice va avea dotări de ultimă generație, iar blocul operator este primul din România, realizat integral din sticlă, material care asigură cele mai bune condiții de prevenire a infecțiilor nosocomiale. Mai mult, au spus că ”le e greu să înțeleagă” de ce a simțit primarul Ciucu nevoia de a face comparația cu pricina.

”Spitalul construit de Daruieste Viata are 9 niveluri, 14.400 mp (suprafață care include spațiile medicale și nemedicale - centrală termică, spații tehnice și administrative etc) și 185 de paturi.

Secțiile care vor funcționa în această clădire sunt oncologie, hematologie (inclusiv 5 camere sterile de transplant), neurochirurgie, chirurgie generală, bloc operator cu 5 săli de operații și un etaj intreg de terapie intensivă, cu 16 boxe individuale.

Ads

În plus, are un departament de radioterapie cu 2 buncăre, dotate cu cele mai moderne aparate de radioterapie existente la acest moment în lume.

Toate soluțiile tehnice și materialele folosite la construcția spitalului sunt cele mai moderne, existente acum în piață, iar blocul operator este primul din România, realizat integral din sticlă, material care asigură cele mai bune condiții de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

În ultimele luni am avut vizite ale unor medici de top din Olanda, Statele Unite și Iordania, toți apreciind ca acest spital este cel mai modern văzut de ei în ultima vreme.

La finalul proiectului, după recepția finală a clădirii, vom prezenta costurile detaliate și vom încerca să explicăm și eventualele diferențe față de costurile mai mari, pe care un proiect nou, realizat de instituții publice, le poate presupune.

Ca idee generală, costurile construirii și dotarii unui spital depind de mulți factori, precum dimensiunea clădirii, specificul serviciilor medicale, nivelul de tehnologie și echipamente medicale necesare, terenul și locația, accesul la utilități etc. În Europa, costurile/mp variază între 1500 și 5000 de euro.

Ads

De ce a simțit domnul Ciprian Ciucu nevoia de a-și apăra proiectul comparându-l pe al nostru cu un Logan, mi-e greu să înțeleg, mai ales că nu știu să aibă cunoștințele necesare pentru a fi în măsură să aprecieze calitate construcției unui spital, pe care nici măcar nu l-a vizitat.

Dacă chiar e interesat de calitatea construcției noastre și dacă e dornic să afle câte ceva din experiența noastră, ușa e deschisă.

Oricum, comparația cu Loganul e onorantă pentru Dacia și poate fi un prilej pentru a lega o frumoasă colaborare, căci un Logan la spital chiar ne-ar prinde bine”, au scris cele două pe Facebook.

Ads

Ciprian Ciucu: ”Vă rog să primiți scuzele mele pentru comparația total deplasată”

Ulterior Ciprian Ciucu a prezentat scuze în secțiunea de comentarii și a admis că a făcut o remarcă deplasată.

”Vă rog să primiți scuzele mele pentru comparația total deplasată. Nu este intenția mea sa minimalizez meritele dumneavoastră, deja demonstrate, mai ales ca dvs. sunteți la nivelul în care deja ați făcut iar eu doar la nivelul de concept. Încă o dată, îmi pare sincer rău. Știți, când am început să dezvolt ideea ați fost printre primele persoane pe care le-am sunat pentru a cere sfaturi.

Nu am simțit nevoia să compar. Am răspuns într-un mod cu totul inabil unui comentariu care compara cele două proiecte dpdv bugetar, proiectele în sine fiind foarte diferite ca dimensiuni, obiective, specialități, perioade de construire etc. Doar atât. O inabilitate stupida din partea mea, pe care vă rog sa o treceți cu vederea si sa îmi primiți scuzele. Așa este, comparația este complet eronată.

De-a lungul timpului oamenii v-au luat ca etalon (este si normal) si compară orice proiect care are cuvântul "spital" cu reușita dvs. neglijând aspecte esențiale. Proiectul nostru este mult diferit si ca dimensiuni și ca abordare (noi includem costuri de mentenanță pe mai mulți ani de ex) ceea ce face neadecvata comparația doar din punctul de vedere al costurilor.

Faptul ca spitalul Dăruiește Viața este un proiect de înaltă calitate este de mult timp recunoscut. Departe de mine de a fi enervat de faptul că ați construit un spital! Enervat, nu! Inspirat, da! Îmi pare rău ca v-am minimalizat (fără intenție și inabil) munca. Sper să-mi primiți scuzele”, a scris Ciucu.

Ads