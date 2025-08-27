"Nu avem acord electoral". Ciucu, răspuns pentru Grindeanu, care a amenințat cu ruperea Coaliției în cazul unui acord PNL-USR la alegerile pentru Capitală

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a declarat miercuri, 27 august, despre organizarea de alegeri pentru Primăria Capitalei, în acest an, că legea nu este negociabilă, trebuie respectată. El a precizat că PNL va avea candidat propriu, arătând că pe sondajele lor stă bine și asta, cumva, îl obligă, dar nu ar vrea să anunțe o candidatură, până nu se stabilește data alegerilor.

Ciucu i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu, care afirmase că o alianță PNL-USR la Capitală ar risca să ducă la ruperea coaliției, liberalul afirmând că la baza coaliției stă un acord de guvernare, nu este un acord electoral.

Prim-vicepreședintele PNL a fost întrebat, la B1TV, dacă vom avea anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei.

„PNL spune că legea nu este negociabilă, legea trebuie respectată. Ne batem joc de lege? Adică nu poți spune, domnule, faci o lege când îți convine ție. Nu, ai un termen prevăzut foarte clar și trebuie respectat, pentru că altfel românii își pierd din nou încrederea. Știți prin ce am trecut anul trecut cu alegerile: iarăși alegeri, iar nu faceți alegeri? Asta o să spună românii: iar vă e frică, fugiți?”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a arătat că „acest argument, că facem alegeri când vrem noi, nu se susține, pentru că trebuie să respectăm legea”.

Ciucu a mai spus că există un acord de guvernare care stă la baza coaliției, dar nu este un acord electoral.

„Noi nu avem o alianță electorală între noi și, atunci, fiecare partid, în mod normal, își face propria strategie. Nu știu de ce se consideră că PSD este izolat sau dat la o parte. Nu a discutat nimeni că o să avem un candidat comun. Ne aducem aminte că am avut o astfel de coaliție, care l-a avut candidat pe domnul Antonescu, iar acesta a pierdut alegerile prezidențiale”, a menționat Ciucu. Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că trebuie respectat acordul de guvernare și aplicate măsurile care au fost decise, iar fiecare partid să își joace șansa.

Întrebat dacă va candida la alegerile locale din Capitală, Ciprian Ciucu a spus: „Nu am luat încă această decizie. PNL va avea candidat propriu, în urma unei analize care să fie mai aprofundate. Da, este adevărat, pe sondajele noastre, care sunt reale, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aș vrea să anunț o candidatură sau să mă grăbesc până nu avem o dată a alegerilor și până nu avem o discuție cu toți partenerii din coaliție”, a precizat Ciucu.

El a subliniat că, în acest moment, nu există o discuție cu cei de la USR. „Nu avem, în acest moment, discuții cu nimeni, pentru că putem avea aceste discuții doar după ce vom ști data alegerilor. Putem vorbi cu toți, la început”, a mai declarat Ciprian Ciucu, adăugând că direcția PNL este către USR, deoarece foarte mulți oameni din USR i-au apreciat activitatea și prezența publică.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan despre alegeri, Ciucu a răspuns: „Eu, personal, nu am discutat cu Nicușor Dan, dar domnul președinte Ilie Bolojan are o comunicare cu domnul președinte Nicușor Dan, așa cum este normal”.

Ciucu a menționat că au existat niște discuții acum câteva luni, dar nu s-a luat niciun angajament. Despre șansele pe care le-ar avea într-o alianță cu USR la Capitală, Ciprian Ciucu a spus că ar câștiga detașat. „Detașat. Există chiar un sondaj (...) l-aș învinge în București și pe Călin Georgescu. Cred că este singurul loc din țară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile”, a spus Ciprian Ciucu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție. Liderul PSD a mai spus că sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu. ”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el.

