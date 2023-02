Primarul Ciprian Ciucu demisionează din funcția deținută în PNL. ”Mai multă administrație și mai puțină politică”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a anunțat marți, 28 februarie, demisia de la șefia filialei PNL din sectorul pe care îl reprezintă.

Într-o postare pe Facebook, acesta a scris:

”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București.

Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din #Sectorul6.

Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică.

Pentru Sectorul 6!”

Amintim că imaginea edilului Sectorului 6 a fost afectată de moartea Anei Oroș, femeia de 43 de ani carea murit sâmbătă, 21 ianuarie, după ce a fost atacată de o haită de câini lângă Lacul Morii, din Sectorul 6, în timp ce era la alergat.

”Primăriile de sector nu au atribuții pe partea de ecarisaj, singura instituție abilitată să monitorizeze și să strângă câinii maidanezi de pe raza administrativ-teritorială a Bucureștiului este Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), aflată în subordinea Primăriei Generale”, a declarat atunci Ciucu.