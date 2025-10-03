Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:47
592 citiri
Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 - FOTO Hepta

Primarul Ciprian Ciucu anunță că Sectorul 6, pe care îl conduce, are șansa de a deveni o destinație turistică.

Primarul își prezintă acest proiect într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 3 octombrie 2025.

"Când cineva s-a referit la Sectorul 6 ca la o posibilă destinație turistică, m-a făcut să zâmbesc. Cum poate fi un Sector fără pic de centru istoric, fără clădiri istorice monumentale, cu o arhitectură eminamente comunistă să devină o destinație turistică?

Apoi au urmat câteva succese spectaculoase care mi-au demonstrat că, dacă faci ceea ce trebuie, orice loc poate deveni o atracție și oamenii vin în vizită", explică primarul.

El precizează că unul dintre locurile unice în România este în Parcul Drumul Taberei, referindu-se, în acest context, la serele exotice. Însă acest punct de atracție poate fi dezvoltat.

"Serele atrag și acum, se filmează multe reclame, videoclipuri și diverse materiale acolo.

Dar parcă le lipsește ceva. Toate locurile turistice care se respectă, se autofinanțează. Au un gift shop, un mic loc din care să cumperi o cafea, o apă, un fursesc, un suvenir, o nimișcuță.

De aceea am dat ca temă de proiectare companiei de Proiectare a Sectorului 6 să amenajeze, în proximitatea serelor, în construcția deja existentă de acolo, un astfel de loc.

Va fi civilizat, nu plantăm un chioșc oarecare. Organizăm ceva cu gust, bine executat, care să vină natural în completarea serelor", promite primarul Ciucu.

#ciprian ciucu, #destinatie turistica, #Sectorul 6, #parcul Drumul Taberei, #West Side Hallo Fest, #west side flower fest , #primaria
