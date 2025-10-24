Ciprian Ciucu, favorit pe Polymarket în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă pierde teren. Cât are candidata suveranistă

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 17:15
Ciprian Ciucu FOTO Hepta

Cursa pentru Primăria Capitalei, alegeri programate pentru 7 decembrie, a luat o turnură surprinzătoare în ultimele zile, cel puțin în mediul online. Pe platforma de predicții blockchain Polymarket, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a devenit noul favorit în competiția pentru București, depășindu-i pe Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), scrie stiripesurse.ro.

Potrivit datelor actualizate, Ciucu are o cotă de 38%, în creștere semnificativă față de săptămânile trecute, în timp ce Cătălin Drulă a scăzut la 27%, după ce dominase platforma o lungă perioadă. În iulie, liderul USR ajunsese la aproape 50%, iar pe 5 octombrie înregistra un vârf de 45%.

Însă trendul s-a inversat la 21 octombrie, când Ciprian Ciucu l-a depășit pentru prima dată, deși acesta nu și-a anunțat oficial candidatura, dar premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus că e posibil să fie Ciprian Ciucu liberalul care va intra în cursa pentru Capitală.

Deși Daniel Băluță (PSD) conduce în majoritatea sondajelor clasice privind intenția de vot, pe Polymarket el are doar 24%, ceea ce sugerează că utilizatorii platformei cred într-un final de campanie diferit față de măsurătorile sociologice.

O altă noutate este apariția Ancăi Alexandrescu printre candidații listați. Intrată pe platformă pe 16 octombrie, ea a acumulat 4%, depășind-o pe Gabriela Firea, care stagnează la 3%. Prezentatoarea de la Realitatea a anunțat pe 23 octombrie că „99%” va candida, deși a mai spus asta și în trecut, la alegerile prezidențiale. Ea nu va candida din partea unui partid, dar se revendică de ceva timp ca fiind „suveranistă”.

Polymarket, una dintre cele mai populare platforme de predicții din lume, folosește tehnologia blockchain pentru a permite utilizatorilor să „parieze” pe rezultate de evenimente politice, economice sau sociale. Cotele afișate reflectă, practic, percepțiile colective asupra probabilității ca un candidat să câștige, un barometru alternativ, dar tot mai urmărit în campaniile electorale moderne.

Topul Polymarket – 24 octombrie:

1. Ciprian Ciucu (PNL) – 38%

2. Cătălin Drulă (USR) – 27%

3. Daniel Băluță (PSD) – 24%

4. Anca Alexandrescu – 4%

5. Gabriela Firea – 3%

