Comunicatorul PNL nu comunică. Ciprian Ciucu a plecat de la declarații după o întrebare despre finanțarea presei

Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a susținut miercuri, 17 septembrie, declarații de presă la finalul ședinței Biroului Politic Național al partidului, însă a părăsit rapid conferința după ce a fost întrebat despre contractele încheiate de PNL cu presa, finanțări din subvențiile de la bugetul de stat.

Întrebarea adresată de un jurnalist a vizat lipsa de transparență a partidului în privința acestor cheltuieli, în contextul în care legea obligă partidele să răspundă la solicitările pe Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public în termen de 30 de zile.

„Domnule Ciucu, de când ați intrat în conducerea PNL, ați promis reformă, le-ați cerut oamenilor să înțeleagă situația grea a țării, ați cerut firmelor să-și plătească taxele și impozitele, dar PNL, care primește subvenții din bani publici, ține la secret toate contractele cu presa. De ce PNL nu respectă legea?”, a întrebat jurnalistul.

Ciprian Ciucu a răspuns că PNL respectă legea și că datele vor fi făcute publice „după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv”. Întrebat de ce partidul nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile la solicitarea depusă în urmă cu peste două luni, Ciucu a evitat să ofere un răspuns concret și a încheiat declarațiile.

„V-am spus. Ați primit răspunsul meu, mulțumesc”, a spus vicepreședintele PNL înainte de a părăsi sala.

Comunicarea PNL a rămas în responsabilitatea lui Ciprian Ciucu, partidul neavând desemnat un purtător de cuvânt oficial. Însă, dialogul pe subiecte de interes public este aproape inexistent. Unii jurnaliști nu primesc răspunsuri la solicitări, iar atunci când există interacțiuni directe cu reprezentanții partidului, acestea se opresc rapid în fața întrebărilor neconvenabile.

