Pacea de la Cotroceni a durat doar 24 de ore. Ciucu, atac la Nicușor Dan: "Mi-aș dori ca președintele să fie alături de guvernul său"

Cu doar o zi în urmă, președintele Nicușor Dan le cerea la Cotroceni liderilor de partide din Coaliția de la guvernare să nu se mai atace între ei și să colaboreze mai strâns pentru a duce la sfârșit reforma care să pună România pe un făgaș normal.

Nu au trecut decât 24 de ore și s-a trezit chiar el atacat. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, l-a "înțepat" miercuri seara, 3 septembrie, la Digi 24, spunând că și-ar dori ca șeful statului “să fie alături de guvernul său”, mai ales după ce s-a folosit de “imaginea și persoana” lui Ilie Bolojan în cursa pentru Palatul Cotroceni.

“Acesta este guvernul României. Dl Nicușor Dan este președintele României. Mai mult, dl Nicușor Dan, ca să ajungă președintele României, ne aducem aminte foarte bine, a folosit foarte mult imaginea și persoana dlui Ilie Bolojan pentru a ajunge președintele României.

Ne aducem aminte de asemenea că dl Ilie Bolojan nu a candidată pentru că își dăduse un cuvânt, deși sprijinul popular în acea perioadă era foarte foarte mare.

Ar fi putut să fi fost președintele României dacă nu și-ar fi ținut cuvântul dat în vechea coaliție.

De aceea mi-aș dori ca președintele României să fie alături de guvernul său”, a spus Ciprian Ciucu.

