Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 12:12
705 citiri
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL FOTO Facebook/Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat, joi, că „la nivel teoretic” Cătălin Drulă este pregătit pentru a fi primarul Capitalei, însă nu că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai afirmat, la Europa FM, că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu.

„Domnul Drulă, din perspectiva mea, şi încerc să fiu cât de obiectiv pot, în ceea ce îl priveşte pe Cătălin Drulă, la nivel teoretic, cred că este pregătit. Şi are şi o anumită majoritate politică care să-i permită să fie primar general. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine, pentru că eu am experienţa gestiunii managementului complexităţii sau gestiunea complexităţii în fiecare zi. (..) Dar nu cred că ar fi un primar general mai prost decât alţii. Bucureştiul n-a avut primari generali buni. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar. Deci că a avut o viziune şi a avut curaj”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, la Europa FM.

Acesta este de părere că cel mai bun primar al Bucureștiului a fost Traian Băsescu. „După care, al doilea bun, dar un fel de continuitate când şi-a dorit să fie primar, a fost Videanu, pentru că a început să execute proiectele gândite de primarul Băsescu”, a mai spus Ciucu.

Întrebat unde s-a rupt relaţia sa cu primarul Nicuşor Dan, Ciprian Ciucu a spus: „Asta m-am întrebat şi eu, pentru că se uită, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti, am susţinut necondiţionat mandatul, toate proiectele i-au trecut. În momentul în care n-am mai fost eu, nu i-au mai trecut toate proiectele. Sprijinul meu a fost necondiţionat, continuu şi permanent. Nu ştiu de ce mi-a blocat proiectele, poate m-a văzut ca un potenţial adversar. Nu pot să-mi explic”, a mai arătat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 susţine că Nicușor Dan l-a tratat ca pe liderul PNL București, nu ca pe un primar de sector.

„Era normal, atunci când îi dai cuiva un mandat şi îi susţii mandatul, să-l mai întrebi din când în când. Şi eu dădeam seama, ca primar, în faţa preşedintelui USR Sector 6. De ce? Pentru că omul acela îmi susţinea mandatul. Şi era normal ca acest om care-i preşedinte la USR Sector 6, când îmi susţinea mandatul, să mă întrebe, una şi alta, să mă tragă la răspundere”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu, potențialul candidat al PNL, despre ideea unui candidat comun PNL - USR - PSD la Primăria Capitalei: "Nu"
Ciprian Ciucu, potențialul candidat al PNL, despre ideea unui candidat comun PNL - USR - PSD la Primăria Capitalei: "Nu"
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, 11 septembrie 2025, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă, fără să invoce...
Drulă îl provoacă pe Grindeanu: „Hai la o plimbare prin București să afli ce vor oamenii: alegeri cât mai repede”
Drulă îl provoacă pe Grindeanu: „Hai la o plimbare prin București să afli ce vor oamenii: alegeri cât mai repede”
Cătălin Drulă, președintele USR și pretendent la Primăria Capitalei, îl invită pe Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, să iasă pe străzile orașului pentru a discuta direct cu...
#ciprian ciucu, #Primaria Generala, #catalin drula , #stiri ciprian ciucu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
a1.ro
Cum arata fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mandreste cu fiicele sale
DigiSport.ro
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discutii: a dat un nume "greu" afara din antrenament

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
  2. Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
  3. Apropiere ”cu pași repezi către un colaps financiar” în cazul destrămării coaliției, avertizează liderul deputaților UDMR
  4. Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
  5. O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului
  6. Austeritate, dar nu și în Parlament. Cărți de vizită cu foiță de aur, plătite din fondul de protocol
  7. General, despre interesul României, în contextul reevaluării relațiilor UE-SUA: „Ar trebui să avem o altă poziționare în relația cu cel puțin două state”
  8. USR și PNL, șantajați de PSD să meargă separat în alegerile pentru Capitală. Gestul care trădează teama social-democraților de un nou eșec electoral
  9. De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
  10. AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”