Bilanț de mandat: A promis, dar a și făcut? Câte puncte a bifat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6

Campaniile electorale vin la pachet cu o stivă de promisiuni, candidații sperând că în acest fel vor convinge cetățenii să pună ștampila pe ei în ziua alegerilor. Cu toate acestea, după ce ajung în funcție, nu toți reușesc să le ducă la îndeplinire. Ziare.com începe seria ”Bilanț de mandat”, o serie de articole ce îi vizează pe primarii Capitalei, care pun în balanță promisiunile făcute în urmă cu patru ani, în campania electorală, versus punctele bifate până în 2024.

Primul edil care dă startul seriei este Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Acesta a avut câteva teme bine stabilite chiar înainte de a ajunge să fie votat. În primul rând, a propus concurs de soluții pentru a acorda proiecte finanțate din fonduri publice, a vorbit de potențialul enorm pe care îl are acest sector în privința exploatării unor zone de agrement, precum Lacul Morii, sau a punctat necesitatea construirii școlilor acolo unde s-au dezvoltat anumite zone din punct de vedere urbanistic.

Cele 6 puncte ale lui Ciucu: ”Nu vreau să semene cu listă de cumpărături”

Edilul a lansat doar șase promisiuni inițial, spunând că nu vrea să iasă la înaintare cu o listă care să semene ”cu cea de cumpărături”, dar la bilanț se poate observa că au fost duse la îndeplinire și alte proiecte.

"Programul meu are 6 puncte. Puteau să fie 10, 15, dar am vrut să fie doar 6 pentru că nu vreau să semene cu o listă de cumpărături. Programul meu nu este perfect sau complet, ci e unul doar realizabil dimensionat la bugetul pe care îl are sectorul și la ce se poate face efectiv. E foarte ușor să înșiri o listă imensă de cumpărături, dar e foarte greu să iei un buget și să îl aloci pe 5-6 priorități", spunea Ciucu în campanie.

Interes au prezentat Lacul Morii și spațiul din cartierul Crângași. În 2022, o echipă din Belgia a câștigat concursul pentru a amenaja spații de recreere, terenuri de sport, facilități sportive și de petrecere a timpului liber, vegetație, structurată pe patru paliere de înălțime, dar și o mini-pădure urbană. Pentru amenajarea acestei suprafețe liniare de 16,6 hectare, Primăria Sectorului 6, împreună cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) au lansat în august un concurs internațional de soluții.

Plan urbanistic zonal blocat

Ideea unui PUZ însă pentru sector nu a fost bine primită de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Dacă în campanie Ciprian Ciucu vorbea despre necesitatea unor Planuri Urbanistice Zonale făcute mai mult în interesul cetățeanului și mai puțin în cel al dezvoltatorilor, iată că acest plan nu a avut încă șanse de izbândă.

Nicușor Dan a declarat la începutul anului 2024 că Ciucu va avea un răspuns în acest sens ”într-o lună-două”.

Primarul Nicușor Dan a justificat întârzierea spunând că cel mai bine este ca cetățenii să aibă locuințe în așa numite zone mixte, în care să fie și birouri și blocuri la o distanță foarte apropiată,"astfel să stimulezi oamenii să și locuiască, să meargă pe jos sau cu bicicleta până la serviciu, să nu traverseze tot orașul."

Ciprian Ciucu a explicat pentru Ziare.com că nici nu se așteaptă la un răspuns prea curând.

“Nu am primit vești și nici nu le vom mai primi, pentru că am avut în ultimii doi ani cu duiumul, niciodată nu s-a ținut de ele, tactica este să arunce pe viitor o rezolvare de care nu se ocupă, trage de timp.

Ceea ce a argumentat acolo, că nu este zonă mixtă PUZ-ul nostru este complet fals. Din contră, este singurul PUZ care a inclus și un procent obligatoriu și pentru alte funcțiuni decât locuire.

A mințit în direct sau nu a fost informat, în legătură cu acea afirmație. Motivul pentru care nu îl pune pe ordinea de zi este că nu pune niciun PUZ pe ordinea de zi, dacă l-ar pune pe acesta nu ar mai avea nici o justificare de ce nu le pune și pe celelalte, dar trebuie să facă și o diferență între un PUZ al unei administrații locale, unul corect, de reparație, care reduce posibilitatea de a se construi pe înălțime și a se aglomera zona. Altfel, Bucureștiul se va dezvolta exact cum nu trebuie și cum nu vrea nici dânsul“.

Reabilitarea termică

O altă promisiune făcută în campanie ține de reabilitarea termică a blocurilor, aici primarul calculase că s-au reabilitat cu sume și de două, trei ori mai mari decât prețul pieței în timpul mandatului lui Gabriel Mutu.

Când a fost însă vorba de banii obținuți de la Ministerul Dezvoltării prin PNRR pe 2022, Ciprian Ciucu nu a putut accesa o sumă necesară decât pentru câteva zeci de blocuri. Pe de altă parte, edilii altor sectoare s-ar fi folosit o clauză pentru a obține mai mulți bani, cea care se aplică pentru zone defavorizate.

“Noi am depus acolo unde am fost eligibili, pe absolut tot, unde ei au făcut alte reguli și noi nu am fost eligibili acolo nu am avut voie să aplicăm.”, ne-a transmis Ciprian Ciucu.

Un proiect amplu, deloc ușor de realizat, mai ales în condițiile în care dezvoltatorii imobiliari au legături cu statul în multe proiecte, au fost locuințele sociale. Chiar în prima săptămână din februarie au fost finalizate și aceste construcții.

"Primăria Sectorului 6 a finalizat primele locuințe sociale construite în ultimii 20 de ani în București. Sunt 242 de apartamente, gata să-și primească chiriașii, în patru blocuri ridicate pe Str. Alexandru Ivasiuc. Ultimul pas de care trebuie să treacă este avizul de la Primăria Generală pentru branșamente."

După această etapă, apartamentele vor putea fi date în folosință.

Sistemul medical din sector

Chiar dacă a pornit în campanie cu ideea unei policlinici cu doar câteva sute de locuri, Ciprian Ciucu a realizat prima bază de tratament de stat, Centrul ”Floare Roșie”. Aflată în subordinea DGASPC Sector 6, clinica oferă masaj, kinetoterapie, fizioterapie și balneologie.

De asemenea, Consiliul Local Sector 6 a aprobat, în vara lui 2023, un proiect de hotărâre care aprobă contractarea unui împrumut rambursabil de până la 73 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru un spital pe care autoritatea locală intenționează să îl edifice pe Bulevardul Timişoara.

Spitalul, care se va construi pe o suprafață de 25.000 de metri pătraţi, va avea 257 de paturi şi va deservi, în principal, Sectorul 6. Unitatea va avea specializările Cardiologie, Neurologie, Ortopedie, Oncologie, Obstetrică, Ginecologie, Unitate de Terapie Intensivă, Unitate Critică Cardiacă, Neonatologie şi Chirurgie.

Sectorul 6, un “oraș-parc”

Un alt scop îndeplinit a fost refacerea zonei cunoscută drept Strada Liniei care a devenit Parcul Liniei pe 1 iunie 2023.

"Să nu uitați ce dezastru urban era aici. Teren industrial, contaminat, un focar de infecție. Și încă o veste bună: până la sfârșitul anului va fi gata faza II, încă 2,5 hectare”, a scris primarul Ciprian Ciucu la vremea respectivă.

O altă promisiune lansată în campanie a fost cea a preluării de către primărie a spațiilor verzi din jurul blocurilor, dărâmarea gardurilor de metal și montarea unora verzi.

"Primăria a anunțat că au fost demarate lucrările pentru amenajarea spațiilor verzi de pe Șoseaua Virtuții. Până la acest moment administrația publică a anunțat că au fost date jos gardurile grădinilor de bloc", se arată într-un comunicat al primăriei.

Până la acest moment, un total de 140.000 de metri pătrați de spații verzi din Sectorul 6 au fost amenajați. De asemenea, administrația publică a plantat și mai mult de 7.000 de arbori.

Creșe și grădinițe.

Ciprian Ciucu a mai promis că în timpul mandatului de primar va construi 12 creșe în Sectorul 6.

În luna decembrie 2023, primăria Sectorului 6 a transmis că a fost finalizată prima creșă construită de la zero în ultimii 46 de ani. Ciprian Ciucu spune că alte două vor fi finalizate și sunt în diferite stadii de lucru.

„Avem trei creșe în construcție acum, una va fi gata, dar avem trei la care se lucrează. Cea mai mare problemă în a construi creșe, grădinițe, orice, o reprezintă terenurile. Nu mai sunt terenuri, toate au fost luate de către dezvoltatori, chiar dacă am obținut la un moment dat finanțări pe zona de CNI (Compania Națională de Investiții) ne cereau pentru o creșă standard 4.000 de mp, nu mai există 4.000 de mp teren public în Sectorul 6.

Pentru asta este nevoie să facem exproprieri, ceea ce vom face, dar acum nu ne-a permis bugetul. Faptul că le facem pe primele trei din ultimii 35 de ani cred că e un lucru”, spune edilul pentru Ziare.com.

Creșa finalizată a fost ridicată în aproximativ un an și jumătate. Realizarea acestei creșe a costat 10 milioane de lei dintre care 3,5 milioane au provenit din fonduri europene nerambursabile, iar 800.218 lei de la Guvern 55 de milioane. Din bugetul local al Primăriei Sectorului 6 a fost asigurată suma de 5,63 de milioane de lei.

Tot în programul electoral se propunea mansardarea a cel puțin 60% din numărul grădinițelor si școlilor din Sectorul 6, pentru a crea spațiu pentru activitățile didactice si cele de după școală.

Ciucu mai avea în plan să înființeze o școală profesională pentru tinerii care nu doresc sau nu pot să urmeze o facultate, sau programe de tip afterschool, care de altfel au fost realizate în ultimii 4 ani.

Locuri de parcare

În Sector au fost recuperate de-a lungul mandatului lui Ciucu mai multe spații, precum garaje dărâmate sau zone ocupate ilegal de gherete, care au fost transformate în parcări. Nu s-a ajuns la cifra promisă de 22.000, dar există și o explicație. Primăria Sectorului 6 a amenajat 3.500 de locuri noi de parcare, de reședință, doar în perioada ianuarie-septembrie 2023.

“Peste 8000 am reușit până în acest moment să facem și continuăm, iarăși problema este că în București foarte greu se pot face pe verticală, pentru că costul este foarte mare și nu ai cum să îi recuperezi. Banii aceia mai degrabă îi duci în școli.

Un loc de parcare costă undeva la 30.000 de euro, da asta nu înseamnă că nu am făcut. Am făcut acolo unde am găsit terenuri, erau maidane efectiv, pe care le-am amenajat foarte bine pentru parcări fără să fie nici un fel de problemă”, spune primarul pentru Ziare.com.

În ceea ce privește amenzi pentru lucrările primite în recepție în baza unor autorizații de la primărie, acolo unde nu s-au construit, Ciprian Ciucu spune că legal nu a avut această posibilitate, iar în spațiul public s-a creat o confuzie.

La momentul respectiv, edilul a explicat că polițiile locale din București nu pot aplica amenzi pentru reducerea numărului de parcări obligatorii la o nouă construcție din cauză că Primăria Municipiului București (PMB) nu a deschis un cont pentru vărsarea amenzilor. Acesta fost făcut între timp.

“Între timp situația s-a rezolvat, din câte știu, acolo. Nu se dau amenzi, dezvoltatorul trebuie să vină și să plătească la PMB o taxă pentru a nu face locurile de parcare. Și are nevoie de o procedură pe care să i-o avizeze la nivelul PMB. Dacă nu scrie în autorizația primăria nu are ce să îi facă. Se pot da amenzi doar dacă nu respectă ce scrie în autorizație”, spune Ciprian Ciucu pentru Ziare.com.