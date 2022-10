Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și edilul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, au intrat într-un război al declarațiilor după ce edilul USR l-a acuzat pe reprezentantul liberalilor că nu face reforme și că suferă de „decădere morală”. De cealaltă parte, Ciucu a acuzat-o pe Clotilde de incompetență.

”A ieşit public astăzi şeful PNL Bucureşti să mă certe pentru că vreau să înapoiez banii economisiţi de la firma de salubritate locuitorilor Sectorul 1 in această criză energetică. A zis liderul PNL că nu pot face asta pentru că n-am bază legală şi - atenţie - "este o măsură care nu se adresează electorului ei". Asta cu "baza legală" a preluat-o de la fostul primar. Parcă s-au vorbit. Iar un primar trebuie să fie un bun gospodar pentru toţi cetăţenii - deci despre electorat este vorba aici?!”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Ea continuă: ”Mai spune şeful PNL Bucureşti că eu mă cert cu toată lumea şi este o stare de conflict în Sectorul 1. (Ai dreptate Ciprian. Mă cert cu toţi cei care au tupeul să vină acum în faţa oamenilor după ce au furat bani de la Primăria Sectorului 1. Iar în partidul tău sunt destui. Este trist să te văd că ai ajuns să foloseşti exact argumentele şefilor tăi. Da, şefii PNL din vârful statului în faţa cărora tu stai în poziţie de ghiocel şi execuţi ordinele”.

”Este foarte trist să văd decăderea ta morală şi faptul că nu eşti în stare să faci reforme administrative adevărate - le faci doar la televizor, acolo unde partidul tău aruncă cu mii de euro din bani publici ca să linşeze adversarii politici. Tu faci doar alianţe cu cei pe care în trecut îi acuzai că sunt corupţi. Este foarte trist să te văd atât de frustrat şi neputincios în faţa celor care conduc cu adevărat PNL Bucureşti. Pentru că tu nu o faci. Să fim serioşi. Când trebuia să ne ajuţi aici în Sectorul 1 şi să-ţi calmezi colegii pentru că nu votează bugetul şi proiectele de investiţii dacă nu sunt plătite toate facturile Romprest s-a văzut că nu ai nici un cuvânt de spus în faţa fiului lui Burduja sau al fiului lui Dinu "Vamă" Gheorghe. Adică încurajai şantajul lor împotriva mea prin neimplicare. Îmi pare rău că nu ratezi nicio ocazie să-l ataci public pe primarul general Nicuşor Dan şi pe mine cu toate că amândoi ne abţinem cu greu să nu-ţi răspundem la aceste atacuri puerile sau să-ţi suportăm ifosele şi sfătoşenia”, spune Clotilde Armand.

Ea îi transmite liberalului: ”Atunci când am propus o colaborare la nivel de Bucureşti te-ai împotrivit. Tu şi şefii tăi. Pentru că interesele liberalilor privind banii pentru Romprest erau vitale. Uite că DNA v-a dat planurile peste cap şi mi-a dat dreptate. Prejudiciul de 1 miliard lei cauzat de PNL şi PSD de la servicii fictive de curăţenie efectuate de o firmă adusă de PNL pe 25 de ani. Şi pentru asta aţi blocat votarea bugetului luni de zile şi aţi şantajat primarul. Dragă Ciprian, te rog să îţi vezi de propria administraţie şi nu-ţi mai da tu cu părerea despre primăria celorlalţi. Nu accept sfaturi de la cineva care oferă contracte directe unei firme dubioase precum Vego. Vrei să mă uit puţin şi eu la tine în sector şi la contractele tale atribuite unor oameni care distrug Urbanismul? N-am să fac asta. Pentru că spre deosebire de tine, eu voi încerca de acum încolo să te ignor cât de mult)”.

”Acum, am să-i las şefului PNL Bucureşti nişte cifre de investiţii blocate de colegii lui din filială Romprest din PNL. Cel mai elocvent este programul “Termoficare de la Soare”, în valoare de 400 milioane lei, o dovadă de cinism extrem dat de liberali la adresa locuitorilor Sectorului 1, confruntaţi cu criza energetică modială. Iar culmea ironiei, liderul PNL Sectorul 1, ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a blocat digitalizarea Primăriei Sectorului 1, după ce liberalii au votat împotriva implemnetări unui program finanţat din fonduri europene”, spune Clotilde Armand.

Ea mai afirmă că ”nici legislaţie nu ştie şeful PNL Bucureşti”. ”Tichetele anticriză au bază legală. Vom vedea curând dacă PNL o să voteze pentru ca banii de la Romprest să se întoarcă la cetăţeni sau să meargă - din nou - la partidul lor pentru campanii electorale şi alte linşaje”, mai spune ea.

Ciucu: Să nu exportăm isteria și conflictul în alte primării

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu a transmis vineri dimineață că din vara anului trecut a facăut „tot ce a fost omenește posibil” pentru a-i acorda lui Clotilde Armand sprijin la Sectorul 1, deși colegii de partid „îmi spuneau că dna. Armand este o persoană profund conflictuală şi că este imposibil”.

„Eu am insistat că trebuie să menţinem majoritatea, ei îmi spuneau Conduce primăria dictatorial, netransparent, isteric. Implicat fiind în acele lungi discuţii, vă spun pe cuvânt de onoare, că orice se decidea nu era respectat de către doamna Armand. Nimic”, a scris Ciucu pe Facebook.

El continuă: ”Mi-am dat şi eu seama că efortul nostru este inutil, este o cauză pierdută şi m-am detaşat, tocmai pentru ca să nu escaladăm conflictul de la nivelul Sectorului 1 şi la Sectorul 2 şi la Sectorul 6 şi la Consiliul General, acolo unde suntem datori să le asigurăm primarilor noştri majorităţi şi stabilitate”.

Ciucu arată că l-a rugat pe Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti ”să nu exportăm isteria şi conflictul în alte primării”.

”Îi mulţumesc pentru că a înţeles. Am continuat să am o relaţie excelentă, fiind în contact permanent cu Primarul Sectorului 2 (USR), cu viceprimarii şi consilierii USR din Sectorul 6 şi cu consilierii generali ai USR. O relaţia bazată pe respect, deferenţă şi focalizată pe scopul comun de a guverna cât mai bine administraţiile în care avem majoritatea. Şi acum, după acest atac furibund la adresa mea, în calitate de preşedinte al PNL Bucureşti, doresc acelaşi lucru: să continuăm şi să nu lăsăm nebunia de la Sectorul 1 să ne contamineze pe toţi”, a spus el.

Ciprian Ciucu scrie ”unde a greşit şi greşeşte doamna Armand”: ”Un primar este dator faţă de proprii cetăţeni să îşi facă majorităţi care să-i susţină proiectele. Un primar este dator să susţină şi proiectele propriei sale majorităţi. Au existat negocieri politice, absolut normale, cum exista peste tot în ţară şi la Sectorul 1. USR avea 1 viceprimar, PNL avea un alt viceprimar. Viceprimarul PNL trebuia să primească anumite atribuţii şi instituţii în coordonare. Tot ce s-a negociat nu a fost respectat. Instituţia coaliţiei, colaborării şi negocierii a fost înlocuită cu conflictul total pe toate planurile. Nu poţi face o majoritate cu oameni pe care îi jigneşti permanent, în timp ce le faci aiurea plângeri penale. La Sectorul 6 noi avem 2 viceprimari USR. DOI, nu unul! Am negociat ca 5 dintre cele 9 instituţii să fie direct în subordonarea acestor doi viceprimari. CINCI! Peste aceasta, au cerut şi alte atribuţii, pe care le-au primit. Luăm toate deciziile împreună şi nu pun nimic neagreat în coaliţie pe ordinea de zi! PNL Sector 6 şi eu le punem proiectele pe ordinea de zi şi le votăm. Apoi îi ajutăm în implementare. Viceprimarii USR au acces direct şi permanent la toţi directorii din Primărie şi subordonate, chiar dacă nu sunt în coordonarea lor. Aşa ceva este o imposibilitate la PS1, unde le este interzis directorilor să interacţioneze cu consilierii locali ai PNL”, spune Ciprian Ciucu.

Primarul PNL afirmă că ”la PMB, la Sectorul 2, la Sectorul 6 putem să ne comportăm raţional, doar la Sectorul 1 nu se poate”.

”Avem probleme este doar la Sectorul 1 şi, vă spun sincer, nu este la noi. Nu este nici la voi, este doar la dna. Armand prin modul în care înţelege şă îşi exercite funcţia de autoritate publică: conflicte generalizate, cu toată lumea, permanent, inducând manipulativ senzaţia falsă de cetate asediată. Nu este cazul. Toată lumea îi pute, toţi sunt hoţi, toţi sunt ticăloşi, absolut toţi şi permanent. Toată comunicarea ei publică nu este despre ce a făcut în Sectorul 1 ci despre pe cine să mai atace. Cu asta vor rămâne locuitorii celui mai bogat sector al Bucureştiului: cu atacurile ei sterile şi 4 ani dezastruoşi, 4 ani rataţi! Este datoria primarului să îşi facă majoritate. Est o datorie faţă de cetăţeni”, afirmă el.

”Îi dau dreptate într-un singur lucru: contractul cu Romprest este o mizerie, făcut în defavoarea cetăţenilor. Modul în care a acţionat până, tot conflictual, nu i-a adus rezultate, din contră i-a adus datorii suplimentare. Îi doresc succes”, spune Ciucu.

Potrivit primarului de la Sectorul 6, ”acuzaţiile cum că el ar avea “interese” raportat la Romprest sunt simple fabulaţii scornite de o minte bolnavă”.

”La fel si acuzaţiile ca de genul “oferă contracte directe” unei firme de urbanism sunt iarăşi fabulaţiile unei minţi bolnave croită să atace gratuit şi mincinos. Acel contract cadru a fost atribuit printr-o procedura competitivă şi transparentă, derulată pe SICAP, la care au mai participat încă alte vreo 4-5 companii. Le ce îi ajută aceste minciuni? Ce era să fac? Un abuz, să ii descalificăm? Să stăm fără contracte de proiectare ca la PS1? Să nu facem nimic? Nimic nu se poate fără proiectare. Sectorul 1 are de 2 ori mai puţini cetăţeni decât Sectorul 6 şi un buget de două ori mai mare decât Sectorul 6. Mă acuză că nu am făcut reforme şi că am rezultate doar pe Facebook. Pe mine. Ea. Este efectiv ridicol. A cultivat permanent o situaţie conflictuală cu PNL Sector 1, cu consilierii generali ai PNL pe care i-a atacat repetat şi cu mine, cel care i-am apărat interesele în faţa colegilor mei din Consiliul General. A deschis fronturi în toate direcţiile: în interiorul primăriei Sectorului 1, cu instituţiile subordonate”, spune Ciucu.

”În concluzie, stimaţi membri ai USR, Vă rog detaşaţi-vă niţel, judecaţi cu mintea dumneavoastră, comparaţi, situaţiile, nu vă lăsaţi manipulaţi de perdeaua de fum aruncată mereu în spaţiul public de către Clotilde Armand ca să îşi ascundă incompetenţa. Este foarte important să nu exportăm nebunia care a cuprins Primăria Sectorului 1 acolo unde coaliţiile noastre locale încă rezistă.

Altfel, eu nu voi continua acest conflict, intenţionez să mă rezum la acest mesaj către dvs. (sper să reuşesc), pentru că am proiecte importante de făcut şi m-ar distrage de la misiunea mea de primar, consumându-mi aiurea timpul”, spune Ciucu în finalul postării.

