Ciprian Ciucu, despre scandalul PSD-USR: ”Sper să nu fie un calcul de genul 'căutăm un pretext să ieșim de la guvernare'”

Autor: Ema Petrescu
Vineri, 08 August 2025, ora 23:04
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcționarea coaliției, că PSD este un partid abil și nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democrații să nu caute pretexte pentru a ieși de la guvernare.

Întrebat vineri, 8 august, la Digi24, despre reuniunea de luni a social-democraților în care se va discuta despre funcționarea coaliției, liberalul Ciprian Ciucu a declarat că este greu de interpretat ce vrea să transmită PSD, adăugând că e posibil să fie și un calcul politic, pentru că se apropie alegerile interne din PSD.

”PSD este un partid abil. Nu face gesturi simbolice doar așa ca să le facă, ci doar dacă vrea să câștige ceva sau dacă are ceva de câștigat. Așa că e foarte greu de interpretat. Știm că nu peste mult timp, în mai puțin de două luni, vor fi alegeri la PSD. Evident că actuala conducere încearcă să se mențină și poate vrea să dea mai degrabă un semnal în interiorul propriei organizații. Și cred că este un calcul politic la mijloc. Sper să nu fie un calcul de genul că căutăm un pretext să ieșim de la guvernare”, a comentat Ciprian Ciucu.

Liberalul amintește că PSD a semnat acordul coaliției și că responsabilitatea este prea mare pentru a decide părăsirea guvernării.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, PNL este ”adultul din cameră”, care încearcă să împace PSD și USR.

”Ei vor să se certe cu orice prilej, să transmită mesaje către propriul electorat. Dar să știți că lucrurile acestea se văd. Și cred că, până la urmă, oamenii vor aprecia mai mult atitudinea matură a PNL decât aceste certuri dintre PSD și USR. Vă dați seama că nu este nicio plăcere să stai să mediezi tot timpul între ei. Haideți să discutăm despre reforme reale, despre pachetul doi”, a precizat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele liberal consideră că este nevoie de PSD la guvernare, dar și de USR.

Ciucu le cere partenerilor din coaliție să se certe mai puțin și să se concentreze pe ceea ce au de făcut.

De asemenea, a declarat că USR trebuie să se mai tempereze ”nițel”, el adăugând că știe că nu este ușor pentru că ”te mănâncă limba, îți vine să spui ceva, îți vrei ca să-i dai o replică, vrei să-l pui la punct”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național, luni, pentru a analiza ”situația creată în coaliția de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de ceremoniile dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu” și pentru stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

