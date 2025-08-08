Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 așteaptă rezultatele unui sondaj de opinie

Primarul Sectorului 6 și vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a detaliat vineri, 8 august, când ar putea avea loc un anunț oficial al candidaturii sale la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pentru toamna lui 2025. El explică însă că numai cei cu o viziune pentru București ar trebui să candideze pentru postul de primar general, lăsat liber de președintele Nicușor Dan și ocupat interimar de Stelian Bujduveanu (PNL).

„Nu am luat încă această decizie. În această perioadă știu că sunt foarte mulți din București care se așteaptă să candidez. Simt acest suport pe rețelele de socializare, în special, dar și din propriul partid, mai ales la nivel național. Poate mai puțin pe București, dar mai mult la nivel național. E important ca Partidul Național Liberal să aibă un candidat pe București. Nu am luat această decizie pentru că, momentan, nu am nici date sociologice. Am comandat un sondaj de opinie, o să vedem în 2-3 săptămâni cum arată lucrurile, pentru că este important ca Bucureștiul să aibă un primar care să fie un om muncitor, un om integru, un om care să aibă o viziune despre dezvoltarea orașului și trebuie să cântărim foarte bine dacă o să avem o politică de alianțe sau dacă o să ne asumăm singuri o candidatură pe București”, a declarat Ciprian Ciucu într-un interviu pentru News.ro.

El consideră viziunea asupra Capitalei ca un element cheie pentru oricine candidează.

„E important ca Bucureștiul să aibă și un candidat care să înțeleagă ce probleme are orașul. Pentru că orașul are foarte, foarte multe probleme structurale și poate unii dintre ei nu știu în ce anume se bagă. Eu mă ocup de București de cel puțin 10 ani în calitate de consilier general și în calitate de primar la al doilea mandat. Sunt foarte multe probleme care nu sunt discutate în spațiul public și necesită o mare putere de muncă și concentrare. Și, în special, o viziune. Dacă n-ai această viziune și nu știi ce vrei să faci, mai bine să nu candidezi”, a explicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Întrebat despre potențiali contracandidați care ar lupta pentru același electorat, Cătălin Drulă (USR) și fosta consilieră generală Ana Ciceală, susținută de partidele SENS (abreviere pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate”) și URS.PDF (prescurtarea de la Uniunea Pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale), el a avut doar lucruri bune de spus.

„Îi știu pe amândoi. Cu Ana Ciceală am colaborat foarte bine în Consiliul General în perioada 2016-2020. Are foarte multe calități. De asemenea, consider că și domnul Drulă a fost ministru bun la Transporturi. Deci, vedem că nu ducem lipsă de candidați care să fie potriviți pentru a fi primari ai Bucureștiului”, a mai spus Ciprian Ciucu.

