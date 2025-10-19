Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, realizat de CURS, favorit pentru fotoliul de primar ar fi Daniel Băluță, cotat cu 25% (PSD). Pe locul al doilea figurează Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), cu 18%, o creștere cu 7% față de precedenta măsurătoare. Urmează Anca Alexandrescu (independent, susținut de AUR) - 10%, Cristian Popescu Piedone (PNRR) - 9% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli, independent) - 5%.

Sondajul nu măsoară intenția de vot pentru Stelian Bujduveanu, viceprimarul PNL, care acum îndeplinește funcția de primar interimar.

Însă aproape imediat după apariția sondajului CURS, Ciucu a avut o reacție negativă, pe Facebook: „Iar se bat câmpii masiv cu sondajele pe București. Unii cred că vor câștiga alegerile prin manipulări, nu au învățat nimic. Treaba lor”.

Cum arată cifrele privind intenția de vot a partidelor, în Capitală

În ceea ce privește intenția de vot pentru partide, PSD se păstrează staționar la 21%, USR rămâne pe locul unu în București cu 22% (dar în scădere de la 27% în iunie și 23% în august), iar PNL este la 16%, scor pe care l-a avut și în iunie (14% în august). AUR are o intenție de vot de 21%, față de 18% în august. SOS și POT au fiecare câte 5%.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8–17 octombrie 2025, prin interviuri față în față, pe un eșantion de 1072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

