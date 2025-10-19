Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:15
689 citiri
Ciprian Ciucu / FOTO: FB (C. Ciucu)

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, realizat de CURS, favorit pentru fotoliul de primar ar fi Daniel Băluță, cotat cu 25% (PSD). Pe locul al doilea figurează Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), cu 18%, o creștere cu 7% față de precedenta măsurătoare. Urmează Anca Alexandrescu (independent, susținut de AUR) - 10%, Cristian Popescu Piedone (PNRR) - 9% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli, independent) - 5%.

Sondajul nu măsoară intenția de vot pentru Stelian Bujduveanu, viceprimarul PNL, care acum îndeplinește funcția de primar interimar.

Însă aproape imediat după apariția sondajului CURS, Ciucu a avut o reacție negativă, pe Facebook: „Iar se bat câmpii masiv cu sondajele pe București. Unii cred că vor câștiga alegerile prin manipulări, nu au învățat nimic. Treaba lor”.

Cum arată cifrele privind intenția de vot a partidelor, în Capitală

În ceea ce privește intenția de vot pentru partide, PSD se păstrează staționar la 21%, USR rămâne pe locul unu în București cu 22% (dar în scădere de la 27% în iunie și 23% în august), iar PNL este la 16%, scor pe care l-a avut și în iunie (14% în august). AUR are o intenție de vot de 21%, față de 18% în august. SOS și POT au fiecare câte 5%.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8–17 octombrie 2025, prin interviuri față în față, pe un eșantion de 1072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

