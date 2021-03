Amenzi majorate drastic pentru parcari pe spatiul verde in Sectorul 6: "Si-au batut joc de munca noastra si de banii dumneavoastra"

"Voi lupta cu indolenta, nepasarea si nesimtirea cu toate armele pe care le am! Aici era un spatiu verde distrus de cetatenii indolenti, care l-au invadat cu nepasare! S-a parcat, situatia a fost tolerata, noroi, mizerie, sat fara caini, stiti... Azi, ADP Sector 6 a amenajat zona, a arat si a suprainsamantat pentru ca in cateva luni sa avem gazon natural, rezistent, frumos, pana vom interveni cu alte amenajari peisagistice. In aceeasi zi, doi-trei indivizi, si-au batut joc de munca noastra si de banii dumneavoastra si au revenit le vechile obiceiuri. Este momentul sa va anunt ca pentru astfel de cazuri amenzile nu vor mai fi de 500 de lei, ci de 1.500 de lei pentru autoturisme si nu vor mai fi de 1.000 de lei ci de 2.500 de lei pentru autovehiculele de peste 3,5 tone. Mai mult, ii vom da in judecata pentru recuperarea daunelor pe cei care le produc! Gata, s-a terminat, Sectorul 6 nu mai este sat fara caini! Gata, s-a terminat, nu ne mai batem joc de spatiul public!Modificam luna acesta Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind stationarea vehiculelor si remorcilor pe spatiile verzi apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti de pe raza Sectorului 6. Proiectul este la comentarii, este deja in dezbatere publica de mai mult timp!", a scris Ciucu pe Facebook Proiectul poate fi consultat aici Ciucu anunta ca a pus in bugetul de anul acesta 20 de milioane de lei pentru parcari pe verticala si 30 de milioane pentru amenajarea de strazi si inclusiv parcari la nivelul solului, printre blocuri.