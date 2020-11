Au fost alesi viceprimarii cu care va lucra primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Ambii sunt membri USR PLUS

De asemenea, Alexandru Valeriu Gadiuta a fost desemnat viceprimarul inlocuitor de drept al primarului Sectorului 6.Pentru postul de viceprimar inlocuitor de drept al primarului Sectorului 6 au fost propusi Alexandru Gadiuta si Niculaie Bordei ( PSD ).Pentru cel de-al doilea post de viceprimar au fost propusi Mihaela Stefan si Iulian Mihai Coscodaru (PSD).Proiectul care prevede ca se declara ales in functia de viceprimar Alexandru Gadiuta a fost adoptat de Consiliul Local al Sectorului 6 cu 17 voturi pentru si opt impotriva. Tot 17 voturi pentru si opt impotriva s-au inregistrat si pentru proiectul ce stipuleaza ca se declara aleasa in postul de viceprimar Mihaela Stefan."Ii felicit pe Mihaela Stefan si pe Alexandru Gadiuta pentru alegerea in pozitiile de viceprimari ai Sectorului 6, in urma votului Consiliului Local din aceasta seara! De maine ii astept la munca, in executiv!Mihaela si Alexandru au fost alesi consilieri locali pe listele USR -PLUS. In urma negocierilor din pre-campanie conducerile centrale ale PNL si USR-PLUS au decis aceasta formula pentru Sectorul 6, formula care s-a dovedit castigatoare. PNL Bucuresti si PNL Sector 6 s-au tinut de cuvant si abordam munca din Sectorul nostru in aceasta formula.La Primaria S6 avem o majoritate stabila PNL - USR-PLUS de 16 voturi din 27. De asemenea, salut pozitia PMP de a se alatura acestei formule, practic, in acest moment, suntem 18 din 27", a spus primarul Ciprian Ciucu