Primarul Sectorului 6 se lauda cu cea mai mare campanie de curatenie facuta in Bucuresti in ultimii zeci de ani: "Particip si eu, sa arat ca nu e nicio rusine"

Acesta a precizat ca va participa efectiv la aceasta campanie, unul din motive fiind si acela de a arata ca "nu e nicio rusine" in a ne dedica muncii in folosul comunitatii."Duminica dam startul campaniei de curatenie generala in Sectorul 6. Incepem cu Zona 6, cuprinsa intre strazile Valea Argesului, Raul Doamnei, Valea Oltului si Bd. Prelungirea Ghencea.* ADP va interveni pe parcursul unei saptamani dupa cum urmeaza:- Serv. Toaletari, 29 persoane, 4 PRB (Nacela), 6 platforme;- Serv. Dotare Domeniu Public, 8 persoane, 2 platforme;- Serv. Drumuri, 10 persoane, 2 bobcat; 1 buldoexcavator; 1 autocamion; 3 basculante;- Serv. Intretinere Spatii Verzi, 80 persoane, 15 platforme;- Serv. Horticultura si Peisagistica, 3 persoane;- Serv. Parcaje resedinta, 4 persoane/masina de marcat;* Urban SA (firma de salubrizare) va inerveni cu 7 utilaje, plus Karcher si cu 40 de angajati dedicati acestei operatiuni:- 1 autoperie mecanica mare;- 1 autoperie mecanica mica;- 2 autocisterne;- 2 autoplatforme pentru spalat trotuare dotate cu pompe de presiune- autoplatforma colectat deseuri- aparate spalat cu presiune Karcher- 2 coordonatori echipe curatenie- 7 deserventi utilaje (conducatori auto)- 31 muncitori* Politia locala va interveni cu echipaje pentru instiintarea locatarilor pentru a-si muta masinile pentru a putea spala strazile si cu serviciul de mediu pentru a identifica terenurile neingrijite/abandonate;Pe dumneavoastra va asteptam, daca doriti, sa va alaturati campaniei de curatenie in functie de zona in care vom interveni pentru a contribui la igienizarea curtilor s gradinilor blocului in care locuiti si va vom pune la dispozitie unelte si saci de gunoi etc.Va asteptam sa va inscrieti aici: https://www.primarie6.ro/curateniegeneralaIn saptamana 28 februarie - 7 martie vom fi in Zona 6. Pentru perioada 8 martie - 14 martie se pregateste Zona 5.Eu vin pe teren. Vin din doua motive, (1) sa arat ca nu este nicio rusine sa dedici din timpul tau si sa muncesti in folosul comunitatii si (2) sa impulsionez si sa supraveghez fortele proprii al Primariei Sectorului 6 sa faca treaba buna, cu simtul raspunderii.In week-endul 26-28 martie organizam o ampla actiune de igienizare a zonei adiacente Lacului Morii!", a scris Ciprian Ciuca pe pagina sa de Facebook