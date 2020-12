Ciprian Ciucu acuza ca Primaria Sectorului 6 "a fost jefuita": Cui sa-i dai, frate, martisoare de 20.000 de euro?

"Primaria Sectorului 6 a fost jefuita! Martisoare de 20.000 de euro! Atat a dat doar pe martisoare, la solicitarea DG Comunicare, Primaria S6! (...) Incredibil, cum am fost furati in acesti 4 ani! Cui sa-i dai, frate, martisoare de 20.000 de euro? Hai sa fim seriosi", a anuntat, joi, pe Facebook , primarul Sectorului 6.Acesta a precizat ca va publica toate contractele incheiate de fosta conducere a institutiei."Acesta este doar un teasing, doar un contract. Saptamana viitoare public contractele cu nume, prenume, firme etc. Pe asta s-au dus banii de investitii! Nu pe strazi, nu pe anvelopari, nu pe parcari sau investitii in piete. S-au tocat in acest fel milioane si milioane", a mai scris Ciucu pe Facebook.