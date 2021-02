Primarul Sectorului 6 anunta cea mai mare campanie de curatenie din Bucuresti: "Eu voi pune mana pe sapa si pe grebla pentru ca nu e nicio rusine"

Curatenia de primavara in Sectorul 6

Initiativa de curatenie generala a inceput cu un test. Autoritatile au curatat bulevardul Iuliu Maniu, intre Moinesti si Valea Lunga."Daca va uitati la strazi , pe margini, mai ales acolo unde sunt parcate masini, este un strat gros de tarana amestecata cu diferite chimicale provenite din carburanti sau trafic. Vantul le duce in plamanii nostri. N-au fost spalate de cand au fost asfaltate.Aseara am facut un experiment: am notificat din timp locuitorii din zona sa mute masinile pentru ca urmeaza sa spalam strazile. Acolo unde nu le-au mutat ei, le-am mutat noi pentru ei. Doar vreo 8 masini ramasesera neclintite, unelele pareau nefolosite de mai mult timp. Apoi am spalat temeinic strada. Pe Iuliu Maniu, intre Moinesti si Valea Lunga", a scris Ciucu pe Facebook Edilul a anuntat ca la primavara va incepe curatenia generala in sector si a facut apel la voluntari sa se alature."Acest exercitiu ne este util in iminenta amplei campanii de curatenie generala de primavara pe care o planificam in Sectorul 6. Cum trece vijelia si se incalzeste decent vremea vom demara cea mai ampla campanie de curatenie generala care a fost vreodata in Bucuresti.Inclusiv cu participarea dumneavoastra voluntara, daca doriti. Eu voi pune mana pe sapa si pe grebla pentru ca nu e nicio rusine sa ai grija de orasul tau. Dar despre ce si cum, va voi spune mai multe in curand.In administratiile moderne experimentul sau simularile la scara mai mica ajuta in luarea deciziilor. Nu te apuci sa iei decizii asa din birou, trebuie sa intelegi ce merge si ce nu merge", a mai scris Ciucu pe Facebook.Primarul a precizat ca urmeaza sa supuna proiectul unei dezbateri publice, in care vor fi implicate toate institutiile necesare: ADPDU, Politia Locala, firma de salubritate, administratiile pietelor si ale scolilor."In weekend-uri, si nu doar in weekend-uri, daca doriti sa va implicati in zona dumneavoastra, va vom sta la dispozitie cu unelte, flori si peisagisti. Ar putea fi si placut", a mai spus Ciucu.