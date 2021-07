Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura pentru președinția PNL București. Fotografia în care apare alături de premierul Florin Cîțu

Cum se impart voturile in Bucuresti

"Mi-am depus astăzi candidatura pentru preşedinţia PNL Bucureşti împreună cu colegii care mă susţin şi cu care voi face echipă în următorii patru ani", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook El a adăugat că mesajul său către colegii din Bucureşti este despre unitate şi că îi aşteaptă pe toţi liberalii din Bucureşti alături de el."Avem mult de muncă, în special în administraţia locală. Guvernul va fi receptiv la nevoile noastre, iar pe mine mă interesează in special componenta de reglementare şi ca Sectoarele sa fie eligibile, alături de Primăria Capitalei pe fonduri europene, în special PNNR", a conchis Ciucu, care a publicat o fotografie în care apare alături de premierul Florin Cîțu.La rândul său, Florin Cîţu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că primarul sectorului 6 şi preşedintele PNL sector 6 "chiar este un om care munceşte", și a dat de înțeles că edilul este de partea sa la congresul PNL din septembrie."Mult succes, Ciprian! Şi bine ai venit în echipa câştigătoare!", a scris Cîţu.Ciprian Ciucu a fost curtat și de către președintele PNL Ludovic Orban, care i-a oferit lui Ciucu sefia organizatiei Bucuresti, in locul Violetei Alexandru, cu conditia sa-l sprijine la congres , sustin surse politice pentru Ziare.Com. Ciprian Ciucu a fost sprijinit de Ludovic Orban pentru a obtine candidatura la Primaria Sectorului 6 in negocierile cu USR PLUS purtate vara trecuta.In cazul in care Orban iese invingator la Congres, Violeta Alexandru se va intoarce in functia de ministru al Muncii, in locul Ralucai Turcan, aflata in tabara premierului.Filialele 3 si 5 sunt integral de partea lui Orban, in timp ce filiale 2 si 4 au fost adjudecate de Florin Citu . Organizatia PNL Sector 1 e divizata: presedintele Sebastian Burduja e de partea lui Florin Citu , insa o parte insemnata a filialei merge cu Orban.