Ciprian Ciucu, control pe un santier fara autorizatie de construire: Sectorul 6 nu este un sat fara caini. Posibili complici la serviciul de urbanism

Ce pretentii sa mai avem de la cetateni daca angajatii primariei distrug orasul?

"Azi dau un mesajSectorul 6 nu este un sat fara caini. Am primit petitii care imi semnalau ca acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vanzari, nu are si autorizatie de construire.Am luat Politia Locala cu mine si m-am dus sa verific. Nu are. Dar are posibili complici la serviciul de urbanism al primariei, pentru ca petitiile, in loc sa fie directionate catre politia locala si alte institutii abilitate, erau directionate catre... firma care s-a apucat sa construiasca ilegal. Noaptea mintii. Urmeaza o ancheta Sectorul 6 nu este sat fara caini. Nu stiu cat mai pot repara din ceea ce a fost deja distrus, voi incerca, dar nu va fi si mai mult distrus in mandatul meu.Nu ma opun dezvoltarii, trebuie doar ca aceasta sa tina cont si de interesul public si de legi. Cea mai mare reforma pe care am putea sa o facem in tara asta este sa respectam si sa aplicam legea.Dati mai departe ca sa se stie! Repet, Sectorul 6 nu mai este sat fara caini", a scris Ciprian Ciucu pe pagina lui de Facebook. In dimineata zilei de luni acelasi primar al Sectorului 6 a criticat modul in care angajatii primariei generale au amplasat un panou de informare pe un trotuar proaspat refacut. Panoul luat in vizor de edilul de la Sectorul 6 semnalizeaza un proiect demarat de Primaria Municipiului Bucuresti. "Tocmai ma pregateam sa sun la politia locala sa imi afle cine a pus acest panou ilegal in asa hal... Pe trotuar, in drumul oamenilor.Dar e un proiect al Primariei Municipiului Bucuresti. Ce pretentii sa mai avem de la cetateni daca angajatii primariei distrug orasul?", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook