Ciprian Ciucu desfiinteaza Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

"Astazi, Consiliul Local va vota doua proiecte de hotarari prin care (1) calibram organigrama pe o viziunea de dezvoltare mult mai realista si (2) desfiintam o structura inutila, Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, structura care nu mai exista sub aceasta forma la nicio alta primarie", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook In ceea ce priveste organigrama Primariei Sectorului 6, el a mentionat ca s-a avut in vedere infiintarea a doua directii suport esentiale, una dintre ele fiind Directia de Fonduri Externe, care va avea ca obiectiv atragerea de fonduri europene si cresterea semnificativa a bugetului de investitii. Ciprian Ciucu a mentionat ca actuala structura, organizata la nivel de serviciu, este neprofesionalizata si cu rezultate foarte modeste.Primarul a mentionat ca mai este vorba despre Directia de informatizare a serviciilor publice, el afirmand ca va elimina risipa de la nivelul intregii primarii (zeci de contracte inutile/inoportune), va optimiza costurile si va informatiza serviciile publice."Cine se va uita pe organigrama va observa ca directiile de baza sunt organizate la nivel de directii generale, cu mai multi angajati, iar directiile suport sunt doar directii simple sau servicii. Nu trebuie sa va mai spun ca o primenire, in termeni de competente, Primariei Sectorului 6 este foarte necesara, acum standardele de management fiind la nivelul anilor '90", a explicat Ciprian Ciucu.In ceea ce priveste Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, el a spus ca nu vede rostul unei institutii de sine statatoare care sa administreze circa 1.400 de locuinte, din care doar aproximativ 300 mai sunt chiriasi, catalogand-o drept o institutie "calduta" pentru unii, cu 50 de angajati, masini, sedii si buget separat."Astfel, doar o fractie dintre angajatii cu roluri bine stabilite si cu treaba de facut vor trece la ADP Sector 6 si isi vor continua activitatea de acolo. DAFL S6 administra in general locuintele din Cartierul Brancusi si ii asigur pe cetatenii din acest cartier ca nu vor avea de suferit in timp ce le transmit ca pe masura ce devin proprietari (oameni responsabili de proprietatea lor) este timpul sa capete acele deprinderi care vin cu calitatea de proprietar. (Si da, vom trata cu prioritate drumul Valea Doftanei)", a afirmat Ciprian Ciucu.El a mentionat ca aceste modificari de structuri sunt facute pe baza unor analize amanuntite si sunt doar primele dintr-o lunga serie de schimbari care au ca scop optimizarea, profesionalizarea si eficientizarea aparatului Primariei Sectorului 6 , care, pe langa primarie, mai are in subordine opt institutii.