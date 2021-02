Ciprian Ciucu, dezlantuit pe Facebook: Ce pretentii sa mai avem de la cetateni daca angajatii primariei distrug orasul?

Panoul luat in vizor de edilul de la Sectorul 6 semnalizeaza un proiect demarat de Primaria Municipiului Bucuresti."Tocmai ma pregateam sa sun la politia locala sa imi afle cine a pus acest panou ilegal in asa hal... Pe trotuar, in drumul oamenilor.Dar e un proiect al Primariei Municipiului Bucuresti . Ce pretentii sa mai avem de la cetateni daca angajatii primariei distrug orasul?", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.