Ciucu cere firmelor din Sectorul 6 sa impodobeasca de sarbatoare strazile si parcurile, dupa ce a anuntat ca Primaria nu va da bani pe luminite de Craciun

"Incepe Campania 'Impodobeste o strada!' in Sectorul 6. In contextul in care sarbatorile de iarna sunt aproape si, in urma unui mare numar de mesaje primite din comunitate, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, lanseaza un apel catre companiile si firmele cu sedii sau puncte de lucru in sector sa vina alaturi de autoritatea locala pentru a impodobi de sarbatoare strazile, bulevardele sau parcurile din cartiere", a informat Primaria Sectorului 6, printr-un comunicat de presa transmis miercuri., in cromatica specifica de Craciun, in zone pe care si le aleg si pe care le comunica Primariei Sectorului 6. Pentru montarea si demontarea instalatiilor, autoritatea locala va pune la dispozitie lucratorii si logistica Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana.Potrivit Primariei Sectorului 6, initiativa lui Ciprian Ciucu vine in contextul in care incheierea unui contract pentru impodobirea Sectorului 6 ar fi implicat o cheltuiala majora, pe care, dupa cum a declarat public, prefera sa o transforme intr-o investitie comunitara.Pentru informatii suplimentare referitoare la organizarea campaniei persoanele de contact sunt: Mirela Buzarin, sef serviciu Relatii cu Mass-Media, Societatea Civila, Protocol Evenimente - telefon 0727.323.730 si Ioan Ovidiu Maxim, director adjunct al ADPDU Sector 6, telefon 0760.538.963.Primarul Ciprian Ciucu declara recent ca, in cazul in care ar lucra in cadrul contractelor curente, cheltuielile pentru iluminatul festiv de sarbatorile iarna ar fi de 500.000 de euro. El a promis ca anul viitor va remedia situatia, astfel incat sectorul sa aiba iluminat festiv de calitate la un pret corect.