Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Primaria are peste 3.000 de angajati. Sunt angajate familii intregi, sunt clanuri

"Am gasit o primarie care nu si-a pus niciodata problema eficientizarii fondurilor de care dispune. Daca ne uitam acum pe buget, avem mai multe subordonate, Administratia Pietelor, Strazilor, Scolilor, DGASPC, bugetul nostru de investitii este undeva la 100 de milioane lei, este foarte-foarte mic. Raportat la un buget de aproape 1 miliard lei, cat este bugetul Sectorului 6. Am gasit o primarie in care directorii din Directie nu stiu ce se intampla la subordonatele care tin de acele Directii. De exemplu, se fac investitii la scoli, la ADP, la DGASPC, dar nu a existat o gandire unitara, un master-plan de investitii care sa fie supervizat la nivelul Directiei de Investitii din Primarie.Mai mult, nu am vazut nicio preocupare pentru cheltuirea banului public. Fiecare Directie, subordonata are contracte pe diferitele servicii de care are nevoie, fara sa fie o abordare unitara, cu preturi diferite. De exemplu, am contracte la Administratia Strazilor, la ADP, la DGASPC. Si aici se putea face o achizitie centralizata. Mai mult, Politia Locala are 400 de angajati, cea mai mare Politie Locala din Bucuresti. Voi publica toate aceste contracte. La angajari a fost o veselie nemaipomenita prin institutie pana acum fara preocupare pentru banul public", a declarat Ciprian Ciucu pentru Hotnews.ro Acesta a precizat ca ia in calcul posibilitatea de a face mai multe concedieri, dar si sa reduca cheltuielile directiilor care functioneaza in subordinea institutiei pe care o conduce."Da, nu ma feresc sa o zic. Am venit de la Oradea, am avut de unde sa invat. Si eu sunt dator sa redirectionez acesti bani catre calitatea vietii oamenilor din Sectorul 6, deci am nevoie de investitii. Trebuie sa continui programul de reabilitare termica, trebuie sa construiesc cel putin 8 scoli si alte crese si gradinite, vreau sa fac o baza sportiva, vreau sa amenajez Insula Lacului Morii. Primaria are undeva la 250 de angajati, dar eu ma refer la toate subordonatele si mergem undeva la peste 3.000 de angajati. Numai politisti locali am 400, numai la DGASPC am 1.200 fara asistenti maternali care sunt inca 800.Ce fac? O sa va arat pe organigrama ce fac. Acum se agita sindicatele, aia fac. Eu sunt lupul ala rau care vrea sa termine cu viata buna la stat. Sunt angajate familii intregi, sunt clanuri. Nu o sa ma uit, nu o sa ma intereseze, fac analiza functionala si cu asta basta. O sa facem o analiza si vom vedea cu cat reducem.Sunt salarii mari si nu doar pentru lucratori. In total cam 200 milioane lei/an. O sa vina Ciucu, total nepopular sa intrebe, mai, fratilor, cati soferi aveti? 18. Eu am fost la Oradea si primarul Florin Birta nu avea sofer, conducea el masina. Iar la DGASPC au 18 soferi cu 18 masini. Atunci trebuie sa fiu mai nepopular si sa fac rost de bani pentru investitii. Nu trebuie sa beneficieze de acesti bani doar unii care au fost angajati pe pile la stat, la Primarie.Noi avem bugetul ca in secolul XIX. Am avut surpriza sa vad ca nimeni nu a putut sa-mi spuna ce este in spatele unei linii bugetare. Spun cheltuieli materiale. Bun, dar ce inseamna asta? Si in spate ai contracte. De exemplu, ADP in loc sa aiba capacitati proprii, inchiriaza. Nu are cisterne si inchiriaza. Dar luau 3 cisterne de acesti bani, de cand inchiriaza", a mai precizat primarul Sectorului 6.