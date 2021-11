Lucrarea de mântuială care a stârnit furia primarului din Sectorului 6. „Este hoție, este bătaie de joc”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis vineri, 12 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, că a refuzat să recepționeze o lucrare „făcută prost”.

Edilul susține că nu este un caz singular și că angajații primăriei supraveghează îndeaproape lucrările din sector.

„NU recepționez lucrări proaste, făcute în bătaie de joc!

Dacă sunt contractori ai Primăriei Sectorului 6 care își imaginează că mai merge până acum, se înșală! Și iarăși mă mir că nu s-a înțeles asta până acum pentru că deja am întors nenumărate lucrări, dar se pare că este nevoie ca fiecărui constructor să i se întâmple lui personal.

Practic, lucrările nu vor fi recepționate până calitatea cestora nu va fi la standardele de calitate necesare. Am angajat în Primăria Sectorului 6 ingineri cu experiență în domeniul construcțiilor care monitorizează în timp real construcțiile!

De multe ori diriginiții de șantier contractați nu își fac treaba, nu ne putem baza pe ei, de aceea cresc capacitatea proprie a Primăriei pentru monitorizarea lucrărilor de construcții rutiere și civile!

Îmi cer scuze cetățenilor din zona străzii Istru, lucrările vor mai dura nițel până constructorul va repara pe cheltuiala proprie ceea ce din start a lucrat greșit! Mă înfurie să văd lucrări noi cu defecte din start! ce se vede aici este hoție, este bătaie de joc! Voi verifica săptămâna viitoare cu Poliția Locală totate lucrările aflate în desfășurare, cine lucreză, dacă lucrează firmele care au câștigat licitațiile sau se lucrează la a doua sau la a patra mână!”, a transmis primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Edilul de la Sectorul 6 este cu ochii și pe constructorii care aruncă ilegal deșeurile.

O altă maşină care transporta ilegal deşeuri a fost confiscată, a anunţat joi, 11 noiembrie, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Este a douăsprezecea, în decurs de un an.

"Mai confiscăm azi o maşină cu care se aruncau deşeuri, chiar pe strada Liniei. (...) Este cea de-a 12-a maşină pe care o confiscăm, plus amenda aferentă. A 12-a maşină confiscată într-un an de zile, după ce timp de 30 de ani nu s-a confiscat niciuna. Toleranţa mea faţă de acest comportament este zero! Costurile pentru reamenajare şi salubrizare, după zeci de ani de lipsă a autorităţii publice, sunt uriaşe!", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

